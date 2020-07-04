  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۴ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۵

توسط نشر نگاه؛

«قطار سفید» شمس لنگرودی به‌ کتابفروشی‌ها رسید

«قطار سفید» شمس لنگرودی به‌ کتابفروشی‌ها رسید

مجموعه‌شعر «قطار سفید» سروده شمس لنگرودی توسط نشر نگاه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌شعر «قطار سفید» سروده شمس لنگرودی به‌تازگی توسط نشر نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب دربرگیرنده گزیده‌اشعار این‌شاعر از ۳ کتاب پیشین او همراه با تعدادی شعر جدید است. «کتاب کویر»، «کتاب موسیقی (اشعاری در ستایش سازها)» و «منظومه بازگشت و اشعار دیگر» ۳ کتابی هستند که گزیده‌اشعارشان در «قطار سفید» چاپ شده است.

«قطار سفید» پانزدهمین کتابی است که نگاه از شعر، داستان و نوشته‌های نظری لنگرودی منتشر می‌کند.

این‌کتاب با ۲۲۱ صفحه و قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4964796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها