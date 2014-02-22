اختصاص 1000میلیارد تومان اعتبار برای فاضلاب اهواز/ فاضلاب شرق اهواز به «نهر مالح» می رود

غلامرضا براتی در گفتگو با خبرنگار مهر طرح جامع اهواز را شامل احداث تصفیه خانه های غرب و شرق عنوان کرد و افزود: تصفیه خانه غرب اهواز به بهره برداری رسیده اما برای اتمام تصفیه خانه شرق و تکمیل طرح جامع یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گفته وی، تصفیه خانه شرق اهواز حدود 74 درصد پیشرفت دارد و در صورت تامین اعتبار تا سال 93 به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز اظهار کرد: به دلیل تاخیر در اجرای طرح جامع فاضلاب، شورای حفاظت کیفی کارون طرح های کوتاه مدتی را برای جلوگیری از ورود فاضلاب به این رودخانه به تصویب رساند.

براتی ورودی های فاضلاب به کارون را در گذشته حدود 30 مورد عنوان کرد که با اجرای این طرح کوتاه مدت اکنون 12 مورد مسدود شده و از ورود نیمی از فاضلاب ها با حجم یک و نیم متر مکعب بر ثانیه جلوگیری می شود.

به گفته وی، هم اکنون ورودی های فاضلاب در غرب به تصفیه خانه غرب اهواز و ورودی های شرقی به نهر مالح هدایت می شوند.