تبدیل صندوق حمایت از پژوهشگران به بنیاد علم ایرانیان/ بازارسازی برای یافته های علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نصرت اله ضرغام در مراسم تودیع و معارفه ریاست این صندوق با ابراز امیدواری از اینکه بتواند در چارچوب نقشه علمی و سیاست های دولت تدبیر و امید گام هایی برای توسعه علمی کشور بردارد، افزود: اساسنامه این صندوق از سوی دکتر عارف در سالهای گذشته تدوین و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که هدف از آن حمایت از پژوهشگران کشور بوده است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران پیشنهاد تبدیل شدن این صندوق به بنیاد علم ایرانیان را مطرح کرد و اظهار داشت: پس از جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور وقت آمریکا به فردی ماموریت داد تا شیوه سرمایه گذاری در پیشرفت های علمی و نظامی را بررسی کند و همچنین تحقیق کند که چگونه می توان تعداد دانشمندان این کشور را افزایش دهند. این فرد پس از بررسی های لازم گزارشی تحت عنوان "علم نبرد بی پایان" را عرضه داشت و به دولت فدرال آمریکا پیشنهاد داد که برای توسعه علمی کشور لازم است تا به پژوهش های بنیادی توجه بیشتری صورت گیرد که در این راستا میزان سرمایه گذاری این کشور در حوزه پژوهش های بنیادی از 5 میلیارد دلار به بیش از 293 میلیارد دلار رسید.

ضرغام با ابراز تاسف از بودجه های ناچیز صندوق حمایت از پژوهشگران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بودجه این صندوق از 4 میلیارد ریال در سال آینده به 14.3 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که لازم است برای تامین اعتبارات لازم از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه درصدد هستم تا با وزرای کشور وارد مذاکره شوم، یادآور شد: در صورتی که وزرا دارای برنامه های پژوهشی باشند و مشروط بر اینکه نتیجه یافته های علمی را کاربردی کنند حاضر به انعقاد تفاهم نامه با این وزارتخانه ها خواهیم بود.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای محققان خارج از کشور توضیح داد: با تبدیل شدن این صندوق به بنیاد علم ایرانیان قادر خواهیم بود تا از ظرفیت محققان ایرانی خارج از کشور استفاده کنیم ضمن آنکه با توسعه دیپلماسی خارجی اقدام به اجرایی کردن پروژه های مشترک با محققان خارج از کشور کنیم.

وی با ابراز تاسف از ناچیز بودن تعداد ثبت پتنت یادآور شد: با حمایت های مسئولان درصدد هستیم تا شاخص رشد پتنت را در کشور افزایش دهیم.

ضرغام توجه به پژوهش های بنیادی و کاربردی و تجاری سازی اختراعات را از دیگر محورهای فعالیت این صندوق ذکر کرد و اظهار داشت: برای یافته های علمی نمی توان بازاریابی کرد بلکه باید بازارسازی کرد چرا که جامعه با یافته های علمی آشنا نیست.