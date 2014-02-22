به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه همایش سالانه روابط عمومی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه هتل ارم آغاز شد.

جنتی در این همایش گفت: برگزاری اولین همایش روابط عمومی های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان یک اقدام شایسته و ضرورتی اجتناب ناپذیر را برای تبادل دانش، تخصص و تجربه به همه استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی تبریک می گویم. یکی از ویژگی های دنیای امروز وقوع تغییرات سریع و شتابان در حوزه فناوری به ویژه فناوری اطلاعات است و این تغییرات که در زندگی و ارتباطات میان‌فردی ما نقش بی‌بدیلی دارد، در مناسبات اجتماعی و به ویژه نحوه ارتباطات موجب تغییرات اساسی شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی بدیهی است که روابط عمومی ها به عنوان درگاهی برای ارتباط درون سازمان و برون آن می توانند در سطوح مختلف نقش‌آفرینی کنند. بنابراین طبیعی است که باید با تحولات مذکور همگام شده و تغییراتی را درون خود ایجاد کنند و این تغییرات نه تنها در رویکردها که باید در ابزارها هم ایجاد شود.

وزیر ارشاد ادامه داد: امروزه روابط عمومی‌ها پذیرفته اند که دیگر بازیگر نقش مکمل یک نمایشنامه نیستند، بلکه می توانند مبتکر تولید و پردازش اطلاعات باشند. ارزش روابط عمومی ها در دنیای امروز نه تنها در ویترین مباحث رسانه‌ای چشم گیر و پرمخاطب است، بلکه جایگاه والایی هم در فرهنگ، هویت و ارزش های ملی دارد. یکی از مولفه های پرجاذبه روابط عمومی ها استحکام پیوندهای اجتماعی درون سازمان با عناصر ذینفع خارج از سازمان است. در حقیقت روابط عمومی ها باید منعکس‌کننده پژواک درون سازمان به جامعه و به طور متقابل از جامعه به درون سازمان باشند. به عبارت دیگر روابط عمومی درگاه دوسویه ای است که باید در چینش سیاست‌های کلی سازمان نقش موثری ایفا کند. روابط عمومی می تواند یک پل ارتباطی مطمئن میان درون سازمان با بیرون آن باشد ولی نیروهای درون سازمان می توانند با عنوان واحد یکپارچه عمل کنند.

جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از وجوه برتر روابط عمومی های وزارت ارشاد، ارتباط و همزیستی آنها با بدنه نخبگان، فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر است. بنابراین روابط عمومی های وزارتخانه و نهادهای تابعه می توانند منشأ گفتگوهای هم‌افزا بین بدنه نخبگان، فرهیختگان و اهالی فرهنگ با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند. در وزارت ارشاد معاونت‌ها و سازمان هایی وجود دارند که به طور عادی تمایل به جزیره‌ای عمل کردن دارند. بنابراین برای ایجاد یکصدایی، انعکاس حقیقی و بی واسطه اسطلاعات به مردم لحاظ کردن این مطالب اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: از طرف دیگر زندگی در دنیای مدرن نیازمند درک پدیده ها و نیازمندی هایی است و از جمله نقش مردم بوده که جایگاه اصلیشان جامعه است.

وزیر ارشاد تصریح کرد: در دوران حاضر که رسانه ها به سرعت گسترش پیدا کرده اند مخاطب دیگر یک عنصر بی‌تاثیر نیست، بلکه یک عامل موثر در تبادل اطلاعات است. برخی از نخبگان و صاحب‌نظران روابط عمومی را به عنوان درگاه ارتباطی درون سازمان با مردم می دانند. بنابراین با عنوان یک عامل ارتباط و تفاهم اجتماعی می‌توان به روابط عمومی نگاه کرد. در دنیای ارتباطات کنونی روابط عمومی ها به پیله هزار لایه می مانند که در طراحی مهندسی برنامه های خودشان باید چاشنی مدیریت بحران را هم به راهبردها اضافه کنند. جامعه امروز ایران به سوی گشودن پنجره های تدبیر و امید و شناخت مشارکت های مردم در گفتگمان های نو گام برمی‌دارد. بنابراین بیش از هر زمان دیگر نیازمند منابع و متون پژوهشی و علمی درباره روابط عمومی ها هستیم.

جنتی گفت: امروز روابط عمومی در کشورمان به یک نوع بلوغ فکری دست پیدا کرده و تبدیل به نهال تنومندی شده است که با توجه به تجربه‌های نوین که در دانش بشری داریم، می توانیم این ظرفیت عظیم را به خوبی شکوفا کنیم و نهاد روابط عمومی را به شکل یک نهاد پرسشگر و اصلاح‌کننده تبدیل کنیم. ایجاد فضای همفکری و تفاهم با رسانه ها یک ضرورت است به ویژه با گرایش هایی که امروز در رسانه ها وجود دارد نیازمند اسنجام بخشی روابط خودمان با رسانه ها هستیم. رصد دائمی رسانه ها اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، سایت ها، پیامک ها و... از مواردی است که باید به طور جدیبه آن بپردازیم. حتی پیامک هایی که نهادهای مختلف به عنوان نقطه نظرات خود ارسال می کنند نیاز به رصد دارد. انتظار مهمی که از روابط عمومی‌ها می رود واکنش صریح و سریع نسبت به تحریفات و شایعاتی است که نیاز به توضیح دارد. ما باید شایعات و تحریف ها را خنثی کنیم به علاوه فعالانه عمل کردن و نه منفعلانه عمل کردن، از دیگر توقعاتی است که از روابط عمومی های ارشاد می رود. روابط عمومی های ارشاد باید بکوشند جریان ساز باشند نه اینکه بنشینند تا نکته ای مطرح شود و آنها آن را تکذیب و تایید کنند.

وزیر ارشاد ادامه داد: امروز یکی از پدیده های زشتی که در جامعه می بینیم شایعه سازی و تحریف مسائل است. شاید هم بخاطر مشغول کردن وزارت ارشاد از سیاست اصلی اش است که چنین شایعاتی مطرح می شود. به عنوان نمونه از معاونت فرهنگی وزارت سوال می شود آیا کتاب های صادق هدایت اجازه چاپ دارند؟ خب چنین موضوعی با پاسخ این چنینی روبرو می شود که ما ممنوع‌القلم نداریم، یعنی طبق قانون اسلامی‌مان به فرد کاری نداریم بلکه به عقاید و نظریاتش که در کتابش بیان شده، کار داریم. مشخص است که برخی از کتاب های صادق هدایت با مطالب سوئی که دارند، نمی توانند اجازه چاپ بگیرند، اما برخی از رسانه ها اخباری مبنی بر اجازه چاپ داشتن آثار هدایت کار می کنند و بعد از مدتی می گویند ارشاد تکلیف خودش را نمی داند.

وی افزود: یک خبر دروغ دیگری که این روزها کار شد، این بود که کتاب «زوال کلنل» آقای دولت‌آبادی اجازه چاپ دارد در حالی که این کتاب از عناوینی است که برای بررسی اش درخواست داده اند و هنوز در دست بررسی است و ممکن است مجوز بگیرد یا نگیرد. این هم از مواردی است که می توان با اتکاء به آن علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت فضاسازی کرد. بنابر همین خبر هم می آیند، تحریف می کنند و افکار نخبگانی را که زمینه ملی و دینی دارند، منحرف می کنند و ما هم ناچار می شویم به این مسائل پاسخ بدهیم. از این نمونه ها ده‌ها مورد وجود دارد که من به شخصه در پنج ماه گذشته به طور مرتب با آنها روبرو بودم و نیاز به تایید و تکذیب داشتند.

جنتی خاطر نشان کرد: این مسائل به عنوان خبر مطرح می شود و در قالب بولتن های مختلف در اختیار مسئولان کشور قرار می گیرد و اذهان آنها را مخدوش می کند. یکی از وظایف روابط عمومی ها رصد اینگونه موارد و پاسخگویی بدون وارد کردن اتهام به دیگران، است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: غیر از رسانه ها، گروه های مرجع دیگری هم وجود دارند که باید با آنها ارتباط داشت. انتظار ما از شورای سیاستگذاری روابط عمومی که تشکیل آن یک حرکت ابتکاری بود، تشکیل جلسات مداوم و مستمر است.