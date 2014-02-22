ساماندهی نماهای شاخص شهری در پایتخت 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادری با تاکید بر ضرورت مطالعه همه جانبه قبل از هرنوع اقدامی درباره وضع موجود نمای شهر و همچنین شناخت هویت و شرایط امروز تهران گفت : در این راستا بخشنامه های پیشین بازنگری شده و همچنین مناطق پایلوت نیز برای ساماندهی نمای ابنیه انتخاب شدند و در کنار آن کمیته های تخصصی نما نیز در این مناطق شکل گرفت .

وی افزود : باتوجه به این که ضوابط سیما و نمای شهری در هر یک از معابر 12 گانه، توسط مشاوران طراحی شهری، تدوین شده بود ، با هدف اجرایی و عملیاتی کردن ضوابط تدوین شده ، پروژه‌های ساماندهی جداره محورهای امام خمینی، پیروزی و محور دماوند تعریف شد.

نادری در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین ساماندهی نماهای شاخص شهر و تشکیل "کمیته ارتقای کیفی سیما و نمای شهر تهران" نیز به منظور سازماندهی اقدامات مداخله ای در نمای ساختمان‌های شاخص انجام شده است .

معاون شهردار تهران با اشاره به ساماندهی بناهای مرتبط با شهرداری ازجمله سرای محلات و ساختمان‌های نواحی اظهار کرد : این اقدامات در نهایت منجر به تدوین دستورالعمل و ضوابط مفصلی، برای ساخت همه ابنیه شهرداری نواحی و همچنین سرای محلات شد که پس از ابلاغ به ارگانهای ذیربط مانند معاونت اجتماعی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، لازم الاجرا شد.

نادری با اشاره به تصویب طرح تفصیلی و ابلاغ و اجرایی شدن آن از ابتدای سال 91 گفت : این طرح بر تدوین و ارائه ضوابط عام نما برای ساختمان‌های شهر تهران در بندهای 9-16 و 18-16 تاکید دارد و بر اساس آن معاونت شهرسازی و معماری اقدام به تشکیل کمیته تخصصی ارتقاء کیفی سیما و نمای شهر تهران،برای تدوین ضوابط در این خصوص کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر ایجاد یک انضباط کیفیت محور در جهت دستیابی به چشم اندازی مطلوب در شهر گفت: اقدامات راهبردی از جمله تدوین مبانی و اصول ساماندهی نمای شهری، ارتقاء کیفیت بصری و ادراکی منظر شهری با تاکید بر شاخصهای هویت بخش و معیارهای معماری ایرانی - اسلامی، تقویت هویت کالبدی و معماری شهر تهران، بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود کارشناسی و حرفه ای و علمی از جمله اقداماتی است که مورد توجه قرار دارد و پیگیری می شود.