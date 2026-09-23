لزوم ساماندهی و هماهنگی نماهای شهری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع عصر چهارشنبه در نشست کمیته سیما و منظر شهری استان با موضوع ادامه کنترل و تصویب ضوابط عمومی نماهای ابنیه شهر بوشهر، به‌صورت حضوری و برخط (آنلاین) با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفی سیمای شهری اظهار کرد: به منظور دستیابی به هماهنگی و نظم و انضباط بصری، ورودی‌ها و بازشوها می‌بایست از یک کلیت مشخص، واضح و قابل درک برخوردار بوده و در ارتباط مناسب و منطقی با سایر اجزای نما قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه این نشست به یکی از مهم‌ترین اجزای کلیدی نما اختصاص داشت، افزود: ناحیه‌بندی، تقسیمات خطوط افقی و عمودی، رعایت تناسبات، پیوستگی و پرهیز از بیهودگی و آشفتگی بصری، و همچنین هماهنگی رنگ و اجزا از جمله مهم‌ترین محورهای بررسی‌شده در این جلسه بود.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر ضوابط فنی و کالبدی، توصیه‌های اجرایی لازم جهت استفاده از عناصر دارای هویت بومی، تقسیمات اصولی، ریتم و تناسبات استاندارد بازشوها در نماهای ساختمانی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که پس از طی مراحل نهایی، به عنوان دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.

در این نشست تخصصی که کارشناسان حوزه شهرسازی، نماینده دفتر فنی استانداری، اساتید دانشگاه و نمایندگان مهندسین مشاور «مآب» (در خصوص تهیه طرح جامع بوشهر) حضور داشتند، ابعاد مختلف هماهنگی بصری و ضوابط کالبدی نماهای شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

