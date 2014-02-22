آغاز فعالیت انتخاباتی حمدین صباحی در شمال مصر/ تاخیر در اعلام رسمی نامزدی سامی عنان در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصریون، اولین کمپین تبلیغاتی "حمدین صباحی" رئیس جریان مردمی مصر و نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور تحت عنوان "حمایت از نماینده انقلاب" در استان "کفرالشیخ" واقع در شمال مصر آغاز به کار کرد.

اعضای این کمپین اعلام کردند تبلیغات را از شهر "مطوبس" در این استان آغاز خواهند کرد.

حمدین صباحی در سال 2012 نیز در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود و رقیب "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر محسوب می شد.

ساکنان استان کفرالشیخ بیشترین حمایت را در جریان انتخابات پیشین از حمدین صباحی به عمل آوردند.

از سوی دیگر، یکی از اعضای کمپین مردمی ستاد تبلیغاتی سپهبد "سامی عنان" رئیس سابق ارتش مصر که پیشتر اعلام کرده بود طی یک کنفرانس مطبوعاتی رسما نامزدی خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور اعلام خواهد کرد، دراین باره گفت: سامی عنان برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی و اعلام رسمی نامزدی خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر تا پیش از تصویب قانون انتخابات به تاخیر انداخت.