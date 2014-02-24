به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "حمدین صباحی" رئیس جریان مردمی مصر (التیار الشعبی) که نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر شده درباره شرایط این رقابت سیاسی به اظهارنظر پرداخت.

وی اظهار داشت: نامزد شدن ژنرال عبدالفتاح السیسی من را مطمئن می کند چون هر چه نامزدها قویتر باشند، انتخابات بهتر برگزار می شود.

صباحی که از شخصیتهای مطرح جریان ناصریسم مصر محسوب می شود، افزود: اخوانیها حتی یک رای به من نمی دهند و رای های خود را به سبد "السیسی" می ریزند چون می دانند حضور "صباحی" در ریاست جمهوری به معنای رسیدن انقلاب به ارگانهای حکومتی است.