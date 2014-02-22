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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۳۷

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

آرسنال و من‎سیتی مقابل حریفان خود پیروز شدند

آرسنال و من‎سیتی مقابل حریفان خود پیروز شدند

تیم‎های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی مقابل حریفان خود در رقابتهای لیگ برتر انگلستان به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه 4 بر یک از سد میهمان خود ساندرلند گذشت.

برای توپچی ها "اولیویه ژیرو" دو بار در دقایق (5 و 31)، "توماس روسیچکی" (42) و "لورن کوشینلی" (57) گل زدند. تک گل ساندرلند را "امانوئله جاچرینی" در دقیقه 81 وارد دروازه آرسنال کرد.

من سیتی در ورزشگاه اتحاد با تک گل دقیقه 70 "یحیی توره" از سد استوک سیتی گذشت.

چلسی هم پیش از این با تک گل دقیقه 90 "فرانک لمپارد" از سد اورتون گذشته بود.

در سایر دیدارهای امشب نتایجح زیر حاصل شد:

* کاردیف سیتی صفر - هال سیتی 4
* وست برومویچ یک - فولام یک
* وستهام 3 - ساوتهپتون یک

آخرین دیدار امشب بین تیم های کریستال پالاس و منچستریونایتد برگزار می‎شود.

جدول رده بندی:
1- چلسی 60 امتیاز
2- آرسنال 59 امتیاز
3- منچسترسیتی 57 امتیاز - 26 بازی
4- لیورپول 53 امتیاز - 26 بازی
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18- ساندرلند 24 امتیاز - 26 بازی
19- کاردیف سیتی 22 امتیاز - 27 بازی
20- فولام 21 امتیاز - 27 بازی

کد مطلب 2241715

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