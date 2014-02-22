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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۱۲

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

چلسی به سختی از سد اورتون گذشت

چلسی به سختی از سد اورتون گذشت

دیدار تیم‎های فوتبال چلسی و اورتون در رقابتهای لیگ برتر انگلستان با نتیجه یک بر صفر به سود آبی پوشان لندنی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه استمفوردبریج میزبان اورتون بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود چلسی به پایان رسید.

تک گل این دیدار را "فرانک لمپارد" در دقایق تلف شده به ثمر رساند تا آبی پوشان لندنی در حاشیه امنیت قرار بگیرند.

این رقابتها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* آرسنال - ساندرلند
* کاردیف سیتی - هال سیتی
* منچسترسیتی - استوک سیتی
* وست برومویچ - فولام
* وستهام - ساوتهپتون
* کریستال پالاس - منچستریونایتد

جدول رده بندی:
1- چلسی 60 امتیاز - 27 بازی
2- آرسنال 56 امتیاز - 26 بازی
3- منچسترسیتی 54 امتیاز - 25 بازی
4- لیورپول 53 امتیاز - 26 بازی
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18- ساندرلند 24 امتیاز - 25 بازی
19- کاردیف سیتی 22 امتیاز - 26 بازی
20- فولام 20 امتیاز - 26 بازی
 

کد مطلب 2241647

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