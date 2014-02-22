چلسی به سختی از سد اورتون گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه استمفوردبریج میزبان اورتون بود که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود چلسی به پایان رسید.

تک گل این دیدار را "فرانک لمپارد" در دقایق تلف شده به ثمر رساند تا آبی پوشان لندنی در حاشیه امنیت قرار بگیرند.

این رقابتها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* آرسنال - ساندرلند

* کاردیف سیتی - هال سیتی

* منچسترسیتی - استوک سیتی

* وست برومویچ - فولام

* وستهام - ساوتهپتون

* کریستال پالاس - منچستریونایتد

جدول رده بندی:

1- چلسی 60 امتیاز - 27 بازی

2- آرسنال 56 امتیاز - 26 بازی

3- منچسترسیتی 54 امتیاز - 25 بازی

4- لیورپول 53 امتیاز - 26 بازی

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18- ساندرلند 24 امتیاز - 25 بازی

19- کاردیف سیتی 22 امتیاز - 26 بازی

20- فولام 20 امتیاز - 26 بازی

