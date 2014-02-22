به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه برگزاری مراسم معرفی حامی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص رقم قرارداد اسپانسر جدید تیم ملی با فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این قرارداد فعلا سقف ندارد و ما کف آن را 7 میلیارد تومان قرار دادیم. این مبلغ قابل تغییر بوده و بیشتر هم خواهد شد.

وی ادامه داد: این اسپانسر تا جام جهانی 2014 و جام ملت‌های 2015 استرالیا و تا زمانیکه ما را به خواسته اصلی‌مان برساند، به همکاری‌اش با فدراسیون ادامه می‌دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه سیموئز به دلایل شخصی از ادامه همکاری با تیم ملی انصراف داده است، در مورد دستیار برزیلی کی‌روش اظهار کرد: اگر کی‌روش موافقت کند، می‌خواهیم تا جام جهانی او دستیار خارجی نیاورد و از دستیار ایرانی استفاده کند اما برای حضور در جام ملت‌های آسیا در این خصوص مذاکره می‌کنیم. در حال حاضر می‌خواهیم تا پایان جام جهانی دستیار کی‌روش ایرانی باشد.

وی در مورد قرارداد کی‌روش و تمدید آن تا سال 2018 هم یادآور شد: قرارداد کی‌روش هنوز تمدید نشده اما او برای تمدید قرارداد اظهار تمایل کرده است. هر دو طرف برای تمدید قرارداد شرایطی دارند که باید مطرح شود.

کفاشیان با بیان اینکه اگر بازی با آنگولا در تهران برگزار نشود، در یک کشور اروپایی آن را برگزار خواهد کرد، در مورد حریفان تدارکاتی تیم ملی هم تاکید کرد: انتخاب حریفان با نظر کادرفنی بوده و آنها با بررسی‌ شرایط تیم ملی و حریفان، در خواست این بازی‌های تدارکاتی را مطرح کرده‌اند.

وی در مورد انتخاب سرمربی تیم امید هم اظهار داشت: چند گزینه داخلی و خارجی را در نظر گرفته‌ایم اما اسم هیچکس را نمی‌آورم. البته اگر شما می‌گوئید حمید استیلی مذاکره با خودش را تائید کرده، حتما اسمش هست (باخنده). البته کار امید تا پایان هفته آغاز می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: شاهرخ شهنازی و هیچ فرد دیگری با انتخاب نلو وینگادا مخالفت نکرده است. امروز شرایط تیم امید بسیار مهم و همه روز آن حساس هستند زیرا 40 سال است تیم امید به المپیک صعود نکرده و سعی داریم فردی با رزومه را برای هدایت این تیم انتخاب کنیم.