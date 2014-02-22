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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۲۲:۵۴

مهدی محمدنبی خبر داد:

تیم ملی در وین با آنگولا روبرو می‌شود/ از دستیار برزیلی کی‌روش بی‌خبرم

تیم ملی در وین با آنگولا روبرو می‌شود/ از دستیار برزیلی کی‌روش بی‌خبرم

دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تیم ملی فوتبال ایران دیدار تدارکاتی خود با آنگولا را روز 9 خردادماه در شهر وین اتریش برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی در حاشیه مراسم معرفی حامی تیم ملی فوتبال ایران، در مورد انتخاب مربی برزیل به جای سیموئز به عنوان مربی تیم ملی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: از معرفی دستیار برزیلی خبر ندارم و هنوز بصورت قطعی در جریان این موضوع نیستم.

وی در ادامه در مورد محل برگزاری دیدار تیم ملی ایران با آنگولا هم خاطرنشان کرد: این بازی روز 30 ماه می (9 خردادماه سال 93) در شهر وین اتریش برگزار شده و تیم ملی 31 ماه می (10 خردادماه) به ایران برمی‌گرد.

دبیر فدراسیون فوتبال اعلام کرد که حتما مراسم خداحافظی تیم ملی در تهران برگزار می‌شود، گفت: قرار بود با آفریقای جنوبی هم بازی کنیم که توافق در خصوص برگزاری این دیدار بین طرفین حاصل نشد.

کد مطلب 2241774

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