مذاکرات وین در جهت اعتمادسازی بود/ اسرائیل و عربستان از پیشرفت گفتگوها مایوس و نگران اند

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده انگلیسی موسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI)در تحلیلی به بررسی اولین دور مذاکرات ایران و 5+1 پرداخته است.

در این تحلیل، هدف مذاکرات دستیابی به مسیری برای امضای توافق نامه جامع "درباره برنامه غنی سازی هسته‎ای ایران" معرفی شده است.

مایکل استیفنز –معاون مدیر شعبه قطر RUSI- با تاکید بر اینکه اطلاعات دقیقی از حوزه و ماهیت مذاکرات وین فاش نشده است، اما آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و گفت: "آنچه می‎دانیم این است که چهارچوب اولویت بندی مسائل تعیین شده است و مذاکرات بعدی در 17 مارس انجام خواهد شد."

وی همچنین گفت: "در حالی که هنوز به نتیجه‎ قطعی درباره ماهیت توافق نهایی نرسیده‎ایم، اما نقشه راهی داریم که در نهایت مثبت است و در ادامه راه، حس اعتماد را در مذاکرات بوجود خواهد آورد."

این کارشناس مسائل خاورمیانه، برخی واکنش‎ها نسبت به گفتگوهای وین را جالب دانست و افزود: "بر اساس مطالعاتی که RUSI انجام داده است، اسرائیل و عربستان از پیشرفتی که در مذاکرات صورت گرفته و به شرایط کنونی رسیده است، مایوس هستند. هر دوی آنها نگرانند که ما در جهان غرب به اندازه کافی تلاش نکرده ‏ایم تا با غنی‎سازی بومی ایران برخورد کنیم. در نتیجه راهی برای آنها باقی می‎ماند تا به سلاح هسته‎ای دست یابند."

استیفنز همچنین گفت: "از سوی دیگر برخی از کشورهای غربی اعتقاد دارند در شرایط خاص کنونی، ایران ذخیره اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را برای نشان دادن حسن نیت کاهش داده است تا به یک توافق دائمی و نهایی دست یابیم. اما [در مجموع] این تنش وجود دارد و آنرا در تحقیقات سال قبل ]میلادی[ خود مورد توجه قرار دادیم."

وی سپس به تاثیر مذاکرات در شرایط اقتصاد ایران پرداخته و خاطر نشان کرده است که در حال حاضر تنها از افزایش تحریم‎ها جلوگیری شده است، صادرات نفت خام ایران حدود 100 هزار بشکه در روز افزایش یافته است و برخی از تحریم‏ها تعلیق شده است که قابل توجه نیست.

معاون مدیر شعبه قطر RUSI اعتقاد دارد که با توجه به بدبینی شدیدی که نسبت به مذاکرات وجود دارد، روحانی باید امتیازات و دست‎آوردهای بزرگتری داشته باشد.

استیفنز در جمع بندی خود، مذاکرات وین را اقدامی در جهت اعتماد سازی دانست و چهارچوبی که برای اولویت بندی موضوعات تعیین شده است، کمی خوشبینی بوجود می‎آورد که پیش روی می‎توانیم داشته باشیم و این مشکل را ظرف شش ماه حل کنیم."