بیش از ۷۵ درصد تجهیزات فیبرنوری کشور بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرپور ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح ۴۷ پروژه مخابراتی در استان قم با تبیین اهمیت استراتژیک حوزه ICT تصریح کرد: در عصر حاضر، پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی بر بستر تحول دیجیتال و زیرساخت‌های ارتباطی شکل می‌گیرد و تجربه جهانی ثابت کرده است که توسعه پهنای باند و دسترسی به اینترنت پرسرعت، رابطه‌ای مستقیم و معنادار با افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به ضرورت هوشمندسازی حوزه‌های تولیدی افزود: اتصال شهرک‌های صنعتی و مراکز تولیدی به شبکه‌های ارتباطی پرسرعت، یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور است تا بتوانند در رقابت‌های جهانی و داخلی، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مسیر توسعه و افزایش بهره‌وری را طی کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان قم در شبکه انتقال کشور بیان داشت: استان قم به دلیل تراکم جمعیتی قابل توجه و قرارگیری در گلوگاه‌های ارتباطی و شاهراه‌های مواصلاتی کشور، همواره نیازمند جهش‌های تکنولوژیک در حوزه ارتباطات بوده است که اجرای طرح توسعه فیبر نوری، پاسخگوی این نیاز در دو بخش خدمات خانگی و تجاری است.

اتصال شهرک‌های صنعتی به شبکه فیبر نوری، محرک توسعه تولید ملی است

جعفرپور با تصریح اهمیت پروژه‌های جدید در مناطق صنعتی استان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از زیرساخت‌های فیبر نوری در شهرک‌های صنعتی محمودآباد و سلفچگان، امکان دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت را برای واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها فراهم می‌آورد تا ثمره این تحول را در ارتقای سطح خدمات و کیفیت زندگی شهروندان مشاهده کنند.

وی همچنین با اشاره به ارتقای ظرفیت‌های شبکه تلفن همراه در استان گفت: با اتصال سایت‌های BTS به شبکه فیبر نوری، ظرفیت پهنای باند و سرعت انتقال داده‌ها در سطح استان ارتقای چشمگیری یافته است که این امر تجربه‌ای متفاوت از خدمات ارتباطی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تأکید بر مقاومت صنعت در برابر فشارهای بین‌المللی، بر توانمندی نخبگان داخلی پافشاری کرد و افزود: علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های ناشی از آن، چرخ توسعه در صنعت ارتباطات متوقف نشده است و این موفقیت مرهون تلاش متخصصان جوان کشور است.

غلبه بر تحریم‌ها با تکیه بر تولید داخلی و نخبگان جوان محقق شده است

محمد جعفرپور با ارائه آماری از میزان خودکفایی در پروژه‌های جاری تصریح کرد: بیش از ۷۵ درصد از تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های ارتباطی و فیبر نوری کشور، حاصل دانش و توانمندی نخبگان و تولیدات داخلی است که این موضوع نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های فشار و تحریم در مسیر توسعه صنعت ICT ایران است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان یادآور شد: تأمین تجهیزات از طریق زنجیره تولید ملی، علاوه بر تضمین امنیت زیرساخت‌ها، موجب رونق اشتغال و تقویت چرخه‌های اقتصادی در سطح کشور شده و استقلال تکنولوژیک ایران را در حوزه ارتباطات بیش از پیش نمایان ساخته است.