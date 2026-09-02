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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

شلیک شبانه به خرس ماده در دنا؛حیوان زخمی برای درمان منتقل شد

شلیک شبانه به خرس ماده در دنا؛حیوان زخمی برای درمان منتقل شد

یاسوج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از زخمی شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده بر اثر شلیک گلوله در اطراف باغات انگور روستای دهنو شهرستان دنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب از زخمی شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده در اطراف باغات انگور روستای دهنو شهرستان دنا خبر داد.

وی اظهار کرد: این خرس قهوه‌ای ماده که حدود چهار سال سن دارد، شب گذشته بر اثر شلیک گلوله از ناحیه پشت و ران زخمی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس زخمی در اطراف باغات انگور روستای دهنو، مأموران یگان حفاظت پارک ملی دنا بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

دیانتی‌نسب تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این خرس از دو ناحیه بدن مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تیم بیهوشی اداره‌کل حفاظت محیط زیست به همراه دامپزشک شهرستان دنا در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای بیهوش کردن حیوان را انجام دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: خرس زخمی پس از بیهوشی برای بررسی‌های دقیق‌تر و ادامه روند درمان به اداره‌کل حفاظت محیط زیست منتقل شد.

دیانتی‌نسب با اشاره به فصل برداشت انگور و احتمال نزدیک شدن حیات وحش به باغات و مزارع، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی، از نزدیک شدن یا اقدام خودسرانه برای دور کردن حیوان خودداری کرده و موضوع را سریعاً به محیط زیست اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حضور و مداخله نیروهای تخصصی محیط زیست می‌تواند از بروز آسیب به مردم و حیات وحش جلوگیری کند و اقدامات لازم در این زمینه باید به صورت ایمن و کارشناسی انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان و افرادی که به حیات وحش آسیب می‌رسانند در دستور کار قرار دارد و شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به موارد تخلف و آسیب به حیات وحش را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6935499

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