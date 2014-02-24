به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کرد: قبل از بحران مالی جهانی در سال 2008، نیمی از جهان زیر خط 2 دلار و فقر زندگی می کردند، با این حال، تاکنون هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود این شرایط ایجاد نشده است.

با گذشته 6 سال از بحران اقتصادی جهانی، هنوز میلیون ها نفر بدون شغل و یا غذا هستند. سطح نابرابری ها افزایش یافته و در اقتصادهای پیشرفته اخلال وجود دارد، از سویی ثروت در اختیار درصد بالای جهان برابر با میزان دارایی 3.5 میلیارد نفر از فقیرترین مردم جهان است.

کشورهایی که دارای نظام های تأمین اجتماعی قوی هستند، میزان فقر در آنها بیش از نصف کاهش می یابد و به طور قابل توجهی اینگونه اقدامات در کاهش نابرابری تاثیرگذار است. با این حال، بیش از 76 درصد از جمعیت جهان همچنان بدون بهداشت مناسب و پوشش حمایت اجتماعی زندگی می کنند.

در سال 2009، سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد طرح دفاع از کف حمایت اجتماعی برای همه را راه اندازی کردند. سپس، در ماه ژوئن 2012 در کنفرانس بین المللی کار، پیشنهاداتی برای حمایت های اجتماعی به تصویب رسید.