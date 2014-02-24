به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مرحله نیمه‌نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم رقابت کنندگان نهایی این دوره از مسابقات مشخص شد.



بر همین اساس، در رشته قرائت تحقیق 35 قاری قرآن از بعد از ظهر روز یکشنبه، چهارم اسفندماه به رقابت با یکدیگر پرداختند و در نهایت با نظر داوران و با توجه به رقابت نزدیک قاریان 11 نفر موفق به راهیابی به مرحله پایانی مسابقات شدند که اسامی این نفرات به شرح زیر است:



1- جعفر فردی از تهران



2- مهدی غلام‌نژاد از تهران



3- حامد ولی‌زاده از آذربایجان غربی



4- مهدی شایق از یزد



5- سیدمحمد کرمانی از تهران



6- مهدی ساعد از همدان



7- ابراهیم فلاح از گیلان



8- حجت‌الاسلام مهدی شجاع از خراسان رضوی



9- محمد مشمول از خراسان رضوی



10- حسین رفیعی از گیلان



11- حمید رضا عباسی از خراسان رضوی



بر اساس این گزارش، مرحله پایانی این مسابقات بعد از ظهر روز دوشنبه، پنجم اسفندماه در تالار حافظ شیراز و مراسم اختتامیه نیز روز سه‌شنبه، ششم همین ماه برگزار خواهد شد.