به گزارش خبرنگار مهر، کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایتالیا طی درخواستی به فدراسیون فوتبال، خواستار سفر تیم فوتبال نوجوانان این کشور به ایران برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم نوجوانان کشورمان شده است.

بر این اساس، این درخواست در نشست ظهر امروز دوشنبه کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد، مسابقه‌ای که قرار است پس از صعود تیم فوتبال نوجوانان ایران به جام جهانی نوجوانان و در آذرماه سال آینده برگزار شود.

تیم فوتبال نوجوانان ایران درحال حاضر تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 تایلند را زیر نظر مصطفی قنبرپور پیگیری می‌کند.