هدف اصلی نوجوانان جهانی شدن است/ پیشرفت بازیکنان مهمتر از نتیجه گیری

مصطفی قنبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال نوجوانان ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بعد از صعود تیم مسابقات قهرمانی آسیا نخستین اردوی ما هفته گذشته برگزار شد و یک بازی تدارکاتی با تیم جوانان استقلال انجام دادیم. هرچند آن بازی را باختیم اما این دومین باخت ما در طول دو سال گذشته بود.
بازیکنان تیم زیر 16 سال، تضمین کننده آینده فوتبال ایران
وی با بیان اینکه اقدام فدراسیون در خصوص تشکیل تیمهای زیر 14، 15 و 16 سال اتفاق بسیار خوبی بوده است، ادامه داد: بازیکنانی که امروز در تیم زیر 16 سال خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده میکنند، میتوانند با توجه ویژه، نسل خوبی را برای فوتبال ایران تشکیل دهند. آنها بازیکنان شایستهای هستند که باید به بهترین شکل پرورش یابند تا در آینده موفقیتهای فوتبال ایران را تضمین کنند.
مسئولیتمان بسیار ستگین است
سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران ادامه داد: بنده و اعضای کادر فنی تیم مسئولیت سنگینی دارند و باید خیلی با این بازیکنان کار کنیم تا از لحاظ تکنیکی و مهارتهای فنی به خوبی پرورش یابند. در کنار مرور کارهای تاکتیکی باید مباحث ذهنی و روحی و روانی آنها را نیز تقویت کنیم تا هرچه بهتر آماده حضور در مسابقات مهم آسیایی و جهانی شویم و در بازیهای بینالمللی راحتتر بازی کنیم.
پیشرفت مهمتر از نتیجهگیری
وی با اشاره به اینکه امروز تنها به دنبال پیشرفت تیم است و در بازیهای تدارکاتی نتایج برایش اهمیتی ندارد، ادامه داد: در تیمهای بزرگسال باید دنبال نتیجه گیری در مسابقات بود اما در ردههای پایه میبایست به پیشرفت بازیکنان و رفع نقاط ضعف و قوتشان بیشتر اهمیت داد. البته ما هم دنبال نتیجه گیری در مسابقات بینالمللی هستیم اما شاخصه اصلی در تیمهای پایه باید پیشرفت بازیکنان باشد. آنها هر چقدر در این رده تاکتیک پذیرتر باشند و در زمین بازی بهتری ارایه کنند، قطعاً در سنین بالاتر میتوانند کارهای بزرگی را انجام دهند.
برگزاری اردوی مشترک با نوجوانان ژاپن
قنبرپور با اشاره به اینکه طبق برنامهریزی صورت گرفته تیم نوجوانان تا مسابقات قهرمانی آسیا 26 اردوی داخلی و سه چهار تورنمنت بینالمللی را باید تجربه کند، ادامه داد: اگر شرایط فراهم شود دنبال آن هستیم تا اردویی را در کشور ژاپن برگزار کنیم. در آن اردو با بازیکنان تیم نوجوانان ژاپن اردوی مشترکی بگذاریم و با آنها بازی کنیم زیرا سبک فوتبال ژاپن با فوتبال آسیا متفاوت است و ما میتوانیم تجربیات خوبی را در آن اردو به دست آوریم.
دشواریهای موفقیت در مسابقات آسیایی
وی افزود: موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند کار بسیار سختی است و نیاز به آن دارد که تیم نوجوانان اردوهای بیشتری را تجربه کرده و در بازیهای تدارکاتی خوبی به میدان برود زیرا در بازیهای تدارکاتی میتوان سطح فنی بازیکنان را بالا برد و تجربهشان را بیشتر کرد. موضوعی که مهمترین اصل در تیمهای پایه است.سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران ادامه داد: در تایلند باید برابر تیمهای مطرح آسیایی آن هم در کشوری که خود میزبان یکی از مدعیان جهانی شدن است به میدان برویم، در حالیکه ما با شرایط آب و هوایی آنجا غریبه هستیم. البته در آن شرایط هم هدف ما از همین امروز ابتدا کسب سهمیه حضور در جام جهانی و در نهایت با توکل به خدا و همت کادر فنی و حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال، کمیته جوانان و تمام کارشناسان و مربیان رسیدن به قهرمانی آسیا است.
نشست با مربیان تیمهای پایه
وی با بیان اینکه رسیدن به این موفقیت نیاز به آن دارد که تیم به خوبی آماده حضور در آن مسابقات شود، یادآور شد: یکی از برنامههایم این است که با مربیان پایه شاغل در لیگهای مختلف ایران و مربیان پیشین تیمهای ملی در این رده نشستهای مشترکی بگذاریم و در کنار استفاده از دیدگاههای آنها، یک استراتژی هماهنگ را برای همه تیمها در نظر بگیریم تا مربیان بدانند چگونه و در چه پستهایی از بازیکنان ملیپوش استفاده کنند و در کنار آن بازیکنان مستعد را به فوتبال ملی معرفی کنند.
توجه ویژه به تحصیلات بازیکنان
قنبرپور با اشاره به اینکه در کنار این مسایل توجه ویژهای هم به تحصیل بازیکنان دارد، تصریح کرد: ما به خاطر امتحانات نفرات تیم اردوها را تعطیل کردیم شاید این مساله به ما ضربه بزند اما پیشرفت بازیکنان بسیار مهم است. به نظرم بازیکن تحصیل کرده بهتر میتواند خودش را با برنامههای تاکتیکی تیم هماهنگ کرده و در مواقع ضروری بهترین تصمیم را در زمین بگیرد.
با خاطرات زندگی نمیکنیم
وی با اشاره به اینکه ما با خاطرات زندگی نمیکنیم و موفقیتهای گذشته را فراموش کرده ایم، ادامه داد: در حال حاضر برنامهای برای اردوهای استعدادیابی نداریم. 50 بازیکن در اختیارمان است که با آنها کار را پیش میبریم ولی سعی میکنیم بازیکنان مستعد را هم شناسایی کرده و آنها را نادیده نگیریم. استفاده از بازیکنانی که در سایه نفرات اصلی هستند، بسیار مهم بوده زیرا ممکن است یک بازیکن به دلیل محرومیت و مصدومیت از ترکیب تیم خارج شود، پس نیاز به یک جانشین در حد خود را دارد.
نحوه استفاده از بازیکنان خارج از ایران
سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در پایان در خصوص استفاده از بازیکنان ایرانی شاغل در تیمهای کشورهای خارجی و یا بازیکنان دو رگه نیز گفت: این کار بسیار خوبی است که توسط مهدی مهدویکیا و مربیان تیم جوانان پایه گذاری شده است که ما هم از این موضوع استقبال کردیم، به همین دلیل قرار است اگر بازیکنی شاخصههای لازم را داشته باشد، فیلم او را ببینیم و بعد به اردوهای آمادهسازی دعوتش کنیم.
نظر شما