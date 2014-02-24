به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در جمع خبرنگاران در مورد آخرین تصمیمات دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: مجلس شورای اسلامی تبصره 21 را که چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها را مشخص می کرد، تصویب نمود که در آینده نزدیک در اختیار قوه مجریه قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت خود را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها آماده کرده و هیچ زمانی را برای بهره گیری از منابع از دست نخواهد داد، افزود: جلسات مربوطه به طور مرتب در راستای اجرای مطلوب فاز دوم هدفمندی برگزار می شود و آیین نامه اجرایی ذیل تبصره 21 نیز در حال تهیه و تنظیم است تا بتوانیم آن را در کوتاهترین زمان ممکن اجرا نمائیم.

وی افزود: دولت هیچ زمانی را به صورت رسمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی اعلام نکرده و این در حالی است که این قانون از نخستین روز فروردین سال 93 لازم الاجراست و در هر فرصتی که برای دولت مهیا باشد، بلافاصله آن را اجرا خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و تظارت راهبردی رئیس جمهوری درمورد تعیین قیمت جدید بنزین اظهارداشت: پس از آنکه نتایج در این زمینه مشخص شود، اطلاع رسانی در زمان مناسب انجام خواهد شد.

وی در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست در راستای برنامه های پیشرفت و توسعه است و شرایط واقع بینانه تری را برای سرعت بخشیدن به حرکت های برنامه های کشور فراهم می کند، ضمن آنکه این برنامه ها از آسیب هایی که ممکن است با توجه به شرایط جدید بین المللی برای ایران بوجود آمده، کشور را مصون کند.

نوبخت ادامه داد: برهمین اساس، این سیاست ها از اهمیت زیادی برخوردار است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، کمیته خاصی را در این زمینه تشکیل داده و ضوابط اجرایی و نقشه راه چگونگی تحقق بخشیدن اهداف مستتر در سیاست ها فراهم می شود و امیدواریم که تا قبل از پایان سال جاری این ضوابط اجرایی ارایه شود.

وی گفت: هرچند بحث اقتصاد مقاومتی ظرف چند روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما این بحث از چند سال پیش مطرح شده بود و کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اقداماتی را در جهت تمهید مقدمات اجرایی شدن این سیاست ها انجام داده بودند.

وی ادامه داد: هم اکنون غیر از برنامه جاری(پنجم توسعه) برنامه دیگری برای شرایطی که ممکن است متفاوت از شرایط وضعیت فعلی باشد به نحوی که مشکلاتی فراروی صادرات و تولید نفت پیش بیاید، تدوین شده است. ضوابط اجرایی اقتصاد مقاومتی همراه با برنامه هایی که از گذشته تنظیم شده، کمتر از 25 روز آینده ارایه می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره تمهیدات دولت برای تولیدکنندگان گفت: جلسه هیئت وزیران روز 17 شهریور ماه امسال 35 مصوبه در خصوص رفع موانع تولید را تصویب کرد که برخی از آنها را توانستیم در بودجه سال 93 بگنجانیم.