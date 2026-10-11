به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر، مرتضی عزیزی اظهار کرد: این پرنده از ناحیه بال آسیب دیده بود و پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، اقدامات لازم برای مراقبت و رسیدگی به وضعیت آن انجام شد.

وی افزود: با توجه به شدت آسیب‌دیدگی بال شاه‌بوف و فراهم نبودن امکان بازگشت آن به طبیعت در شرایط فعلی، این پرنده برای نگهداری و طی مراحل تخصصی تیمار به آقای شیخی، از دوستداران محیط زیست و اعضای فعال انجمن محیط زیست اردکان، سپرده شد تا وضعیت آن به‌صورت مستمر تحت نظر باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشکذر با قدردانی از اقدام نیروهای گشت بیابان ناحیه مقاومت بسیج سپاه اشکذر گفت: همکاری نیروهای مردمی و دستگاه‌های مختلف در شناسایی و انتقال به‌موقع جانوران آسیب‌دیده، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش دارد.

عزیزی مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات‌وحش را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت دانست و تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده جانوران وحشی آسیب‌دیده، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای نجات و مراقبت از آن‌ها انجام شود.