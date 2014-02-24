به گزارش خبرگزاری مهر، سرجستجوگر هوشمند برای موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و زره کامپوزیتی هوشمند به عنوان 2 دستاورد فناورانه جدید نیروهای مسلح با حضور سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس ستادکل و جمعی از فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح رونمایی شد.

سرجستجوگر هوشمند موشک‌های بالستیک در یکپارچگی با بقیه زیرسامانه نوین موشک با تامین قابلیت نقطه‌زن در خشکی و دریا توان رزم نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد.

دقت اصابت و هوشمندی موشک‌های بالستیک در کنار قدرت تخریب و توان غلبه بر سامانه های ضد موشک از ویژگی های برجسته این دستاورد نوین موشکی است.

این فناوری نوین که فقط در اختیار برخی از کشورهای پیشرفته قرار دارد، به عنوان نقش آفرین راهبردی منحصرا روی سلاح های استراتژیک استفاده می‌شود.

دستاورد دوم، زره کامپوزیتی هوشمند است که مبتنی بر فناوری زره مایع با الیاف های منحصر به فرد ساخته شده است.

این زره در برابر گلوله های هسته فولادی ضدزره مقاوم است و الزامات استانداردهای نظام جهانی را تامین می کند.

بهره‌گیری از این فناوری در تجهیزات زرهی علاوه بر بی‌نیازی از برخی مواد تحریمی موجب کاهش وزن 76 درصدی زره های مورد نیاز در تانک ها ، نفربرها و سایر تجهیزات و افزایش تحرک و چالاکی توان رزم زمینی نیروهای مسلح می شود.