موشک های نسل جدید بالستیک و لیزری ایران تست شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یوم الله 22 بهمن، 2 موشک جدید ساخت وزارت دفاع با موفقیت تست شد.

نسل جدید موشک بالستیک برد بلند بارانی و موشک جدید «بینا» که یک موشک هوا به سطح و سطح به سطح با هدایت لیزری است، با موفقیت تست شد.

سردار حسین دهقان در این مراسم گفت: موشک بینا هدایت شونده لیزری است که قابلیت شلیک از هواپیماها و انواع سکوهای پرتاب زمینی را داراست.

وزیر دفاع افزود: این موشک قادر است اهداف مهمی از جمله پل ها، تانک ها، ادوات جنگی و مراکز فرماندهی دشمن را به دقت مورد اصابت قرار دهد.

دهقان تاکید کرد: سرعت عمل فوق العاده زیاد در از بین بردن اهداف مورد نظر، نگهداری آسان و قدرت سریع بکارگیری و عملیاتی شدن از ویژگی های مهم موشک هدایت لیزری بیناست.