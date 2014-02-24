به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد ایران و قدرت های جهانی درباره فاش نکردن جزئیات مذاکرات هسته ای توافق کرده اند.

این روزنامه به نقل از ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت: قصد نداریم در 5 ماه آینده که در حال مذاکره هستیم وارد جزئیات موضوعات شویم.

وی روز جمعه در ادامه گفت: ما قصد نداریم هیچ چیزی را درباره اینکه چه موضوعی مورد بحث قرار گرفته، یا اینکه چه موقع مورد بحث قرار گرفته اند یا اینکه مذاکرات درباره آنها چگونه بوده است را تائید کنیم زیرا واقعا فکر می کنیم که در چنین مذاکرات ریز و پیچیده نیازی به علنی کردن این موضوعات نداریم و مذاکرات باید بطور خصوصی پیش روند.