سیدهادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه گفته می‌شود نمایندگان مجلس دیگر حق حضور در فدراسیون‌های ورزشی را ندارند خاطرنشان کرد: از نظر شخصی من و نیز مجلس، نماینده‌ها می‌توانند در فدراسیون‌ها حضور داشته باشند چرا که ما استفساریه دادیم و مجلس نیز به آن رای داد بنابراین اعضای شورای شهر و مجلس منعی برای حضور در فدراسیون‌ها ندارند. با این حال سازمان بازرسی برداشت دیگری دارد و این موضوع تناقض‌هایی را ایجاد کرده است.

وی همچنین افزود: چون آنها موسسات غیر دولتی هستند بنابراین منعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. دوستان در این مدت آقای طالقانی را منع کردند یا به یزدانی خرم اجازه شرکت ندادند ضمن اینکه موضوع آقای هاشمی در فدراسیون تیراندازی وجود دارد و حتی نگذاشتند قهرمان المپیک در انتخابات تکواندو شرکت کند. با این حساب پس چه کسی باید بیاید در انتخابات فدراسیون شرکت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمی‌شود که کسی را از داخل کوچه برداریم و بگوییم بیاید و در انتخابات شرکت کند. فدراسیون‌ها آدم کم تجربه احتیاج ندارند و نمی‌شود یک آدم کم تجربه را از دانشگاه برای این کار بیاوریم. ما به کرسی‌های بین‌المللی احتیاج داریم و این کرسی‌ها را آدم‌های مشهور می‌توانند کسب کنند. وقتی آدم‌های سرشناس در مجامع بین‌المللی شرکت نکنند مطمئنا هیچ کشوری با آنها اعتماد نمی‌کند و به آنها رای نمی‌دهد.

حسینی در خصوص اینکه سازمان بازرسی معتقد است افراد دو شغله وقت و تمرکز لازم را برای اداره فدراسیون‌ها ندارند، گفت: سازمان بازرسی باید دید وسیع‌تری داشته باشد. در شهرستان‌ها ممکن است یک نفر رئیس هیات باشد شاید وی شغلی دیگری هم داشته باشد اما امکانات می‌آورد و افرادی را در بخش‌های مختلف قرار می‌دهد که قوی باشند و بتوانند به ورزش منطقه کمک کنند در سطح دنیا نیز بسیاری از فدراسیون‌ها به صورت یک سایت سیار هستند و این طور نیست که در یک مکان بنشینند و آن را اداره کنند.

وی افزود: ما به جای اینکه بگوییم حسن نباشد و حسین باشد بهتر است برنامه‌ریزی کنیم و دنبال افرادی باشیم که برنامه‌های خوبی داشته باشند. در همین سال‌ها هم شاهد بودیم فدراسیون‌هایی مثل والیبال و تکواندو با برنامه‌های خوب پس از گذشته سال‌ها موفق عمل کردند یا آقای مشحون در بسکتبال سال‌هاست خوب کار می‌کند و حالا باید بگوییم که شما پیر شده‌اید و باید بروید آیا این رفتار در هیچ جای دنیا دیده می‌شود. کدام فدراسیون در جهان افراد کم تجربه و جوان هستند بلکه در بخش‌های مختلف فدراسیون افرادی توانمند، انرژیک و خبره به کار گرفته می‌شوند.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اخیرا جلسه‌ای برای بررسی مشکل افراد دو شغله داشته‌اید توضیح داد: ما قرار گذاشتیم که در دو جلسه شرکت کنیم یک جلسه ما قرار بود در رادیو برگزار شود که نماینده‌های سازمان بازرسی نیامدند و جلسه سه جانبه دیگر بین ما، دولت و سازمان بازرسی قرار بر این بود در دفتر دولت برگزار شود که باز هم دوستان سازمان بازرسی در آن جلسه شرکت نکردند.

حسینی در خصوص استفساریه برای افراد دو شغله خاطرنشان کرد: حدود یک ماه قبل استفساریه به مجلس فرستاده شد که مجلس جواب داد حضور نماینده‌هایی از مجلس و شورای شهر در فدراسیون‌ها بلامانع است. ما در دولت بر اساس آمارهای بدست آمده 7 هزار دو شغله داریم پس چرا این‌ها را نمی‌بینند و سراغ این افراد نمی‌روند؟ آدم‌هایی که هر کدام عضو هیات مدیره 4 یا 5 شرکت هستند و دستمزدهای آنها چندین برابر حقوق ماهیانه مردم است. سازمان بازرسی چرا دنبال این آدم‌‎ها نمی‌رود؟

وی در خصوص استعفای دنیامالی از ریاست فدراسیون قایقرانی تاکید کرد: دنیامالی اشتباه کرد. او نباید چنین تصمیمی می‌گرفت و استعفا می‌کرد. سازمان بازرسی چگونه می‌توانست جلوی فعالیت‌های او را در قایقرانی بگیرد؟ ما حتی معاون وزیری داریم که عضو هیات مدیره چندین شرکت است ما در ورزش افرادی می‌خواهیم که پول خرج کنند نه اینکه از ورزش پول ببرند. همین امسال دولت در لایحه خود پیرامون ورزش بودجه کمی را در نظر گرفته بود که ما اضافه کردیم البته آنها هم کمک کردند تا در نهایت وضعیت بهتر شود.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در خصوص وزیر ورزش گفت: ما درباره انتخاب وزیر ورزش اشتباه کردیم که گودرزی را به عنوان وزیر انتخاب کردیم چرا که او جگر ندارد و نمی‌تواند روی حق بایستد. اینها حق ورزش است که باید دفاع کرد. اگر فکر می‌کنید که باید یک فرد را از دانشگاه حتما بیاوریم و چنین پستی بدهیم اشتباه کردید.

وی تاکید کرد: ورزش مال امثال دایی، خادم، طالقانی و دادکان است. ورزش مال حسینی است نه اینکه هر کسی به صرف درس خواندن بتواند بهتر عمل کند. ما به افراد تحصیلکرده احترام می‌گذاریم چرا که خودمان نیز درس خوانده‌ایم ولی کسی را می‌خواهیم که برود جلو و در مقابل مشکلات سینه سپر کرده و از حق ورزش دفاع کند.

این عضو فراکسیون ورزش مجلس در خصوص ارزیابی‌های خود پیرامون تصمیم‌های اخیر وزارت ورزش گفت: ما به وزارت ورزش کمک می‌کنیم تا کارها پیش برود. درست یا اشتباه ما گودرزی را انتخاب کردیم و به دنبال کمک به وی هستیم. البته من می‌گویم ما واقعا اشتباه کردیم که به گودرزی رای دادیم و به صالحی رای ندادیم چرا که افراد قبلی خیلی قوی‌تر بودند.

وی ادامه داد: وزیر ورزش باید در مقابل مسائل دفاع کند سازمان بازرسی 15 سال است که این حرف را می‌زند. آن موقع در دهه 80 که من مدیرکل ورزش استان بودم هم این حرف‌ها وجود داشت ولی باید افراد قوی در ورزش حضور داشته باشند.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا شما هم شنیده‌اید که برخی تصمیم‌های وزارت ورزش خارج از این وزارتخانه گرفته می‌شود، گفت: من چون در این باره چیزی نمی‌دانم، نمی‌توانم حرفی بزنم. انشاءالله که این طور نباشد حرف ما این است که باید وزیر ورزش به نیروهای داخلی اعتماد کند. ورزش مثل یک تیم است که باید به بازیکنان و نیروهای داخلی خود اعتماد کرد در غیر این صورت می‌بازد. باید تاکید کنم با این رویه‌ای که گودرزی برای وزارت ورزش در پیش گرفته است ورزش ما خواهد باخت با این حال هر جا که بخواهد کمکش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه وزارت ورزش تعامل خوبی با مجلس شورای اسلامی ندارد عنوان کرد: ما به وزارت ورزش رفتیم حتی تمامی اعضای کمیته تلفیق نیز با ما آمدند چرا که ورزش یک موضوع فرا بخشی بوده و جوانان کشور را در بر می‌گیرد. ما برای هیچ مسئولی این کار را نمی‌کنیم اما برای ورزش رفتیم تا کمک کنیم این وظیفه ما است و هیچ منتی هم وجود ندارد. اما اگر صاحبخانه ما را نخواهد چطور بتوانیم به آنها کمک کنیم دوستان ما در فراکسیون ورزش و کمیسیون فرهنگی علاقه‌مند به کمک به ورزش هستند اما متاسفانه تعامل خوبی از سوی آنها با ورزش وجود ندارد.