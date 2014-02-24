به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در دوازدهمین جلسه شورای عالی آب با اشاره به اهمیت آب و استفاده بهینه از آن، از مهار آب های کشور به عنوان یکی از طرح های اولویت دار نام برد.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه ضمن موافقت با اعتبار مورد نیاز برای مهار آب های کشور، از وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست گزارشی در این خصوص برای تصمیم‌گیری نهایی تهیه نمایند.

جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم حل مشكلات و مسائل آب شرب کلانشهرها، بررسی راهکارهای لازم برای تامین آب شرب شهرهای مهم را در جلسه آتی شورا خواستار شد.

در این جلسه نظرات مشترک وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره تامین اعتبار مورد نیاز طرح های مهار آب های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از مشکلات تامین آب شرب شهر مشهد و راهکارهای حل این مشكلات توسط وزارت نیرو ارائه شد.

وزرای نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه حضور داشتند.