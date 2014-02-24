به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در جلسه عصر امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت تصمیم گرفته تا قیمت حامل های انرژی را تعدیل کند که بر این اساس در حال برنامه ریزی برای این کار هستیم و کارگروه های تخصصی نیز به صورت جدی این موضوع را دنبال می کننند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: با توجه به شرایط جامعه تصمیم دولت بر این است که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی ملایم باشد و بر این اساس از فروردین و یا اردیبهشت ماه سال آینده در قیمت حامل های انرژی تجدیدنظر خواهد کرد.

وی گفت: تصمیم دولت این است که در این مرحله از اجرای قانون افزایش قیمت حامل های انرژی ملایم باشد و از شیب تند که هرگونه تکانه و یا فشاری را بر اقتصاد کشور و مصرف کنندگان وارد می آورد خودداری کند.

به گفته طیب نیا، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی طی چندسال و به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و زمانی که این قیمت ها از سوی دولت برای سال 93 اعلام خواهد شد همگان متوجه خواهند شد که شیب افزایش قیمت ملایم است.

این عضو کابینه دهم ادامه داد: البته ممکن است شیب افزایش قیمت تمامی حامل های انرژی یکسان نباشد و برای برخی حامل های انرژی که به خصوص مرتبط با تولید است افزایش قیمت ملایم تر از سایر بخش ها باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در خصوص افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند دولت برنامه ریزی های لازم را صورت داده به نحوی که بر اساس قانون بودجه سال 93 که به صراحت اعلام شده پرداخت یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند صورت خواهد گرفت دولت نیز یارانه را به اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخت خواهد کرد.

طیب نیا بیان داشت: شیوه ارائه یارانه نقدی به این نحو است که افراد متقاضی ثبت نام صورت می دهند و اگر کسی خود را به عنوان نیازمند و مشمول دریافت یارانه نقدی معرفی کند پس از راستی آزمایی های دولت حتما یارانه دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر کسی خود را نیازمند نداند و یا نیازمند بداند و ثبت نام نکند به طور قطع یارانه ای نیز دریافت نخواهد کرد.

طیب نیا از انتشار فرم خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی طی روزهای آینده خبر داد و گفت: مراحل طراحی این فرم نهایی شده و بزودی این فرم در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشخصات این فرم نیز گفت: چنانچه فردی مندرجات این فرم را غیرواقعی اعلام کند دولت می تواند 3 برابر میزان یارانه ای که دریافت کرده را از وی جریمه دریافت کند.

وزیر اقتصاد افزود: در 20 روز باقیمانده از سال 92، حتما این فرم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و جمع آوری خواهد شد.