نگارخانه خطایی اردبیل میزبان تندیس مفاخر اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ستاد نکوداشت استاد عاصم شاعر اردبیلی افزود: با رونمایی از مفاخر فرهنگی و ادبی، موزه مفاخر استان برای اولین بار در این مجموعه راه اندزی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این موزه به صورت موقت میزبان تندیس مفاخر استان اردبیل خواهد بود، ادامه داد: در آينده نزدیک باغ موزه دائمی مفاخر اردبيل در مکان دیگری که در نظر گرفته می شود، ایجاد خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان راه اندازي باغ موزه مفاخر اردبیل را از خواسته های دیرینه اهالی فرهنگ دوست استان برشمرد و تاکید کرد که باغ موزه مفاخر در خطایی به پيشنهاد حوزه هنري و تصويب شوراي فرهنگ عمومي استان همزمان با آئين نكوداشت عاصم اردبيلي ایجاد مي شود.

وی همچنین با اشاره به رونمايي از تنديس استاد عاصم شاعر و ادیب اردبيلي در این موزه یادآور شد: تندیس این شاعر همزمان با برگزاري آئين نكوداشت وی طی روزهاي 21 و 22 اسفندماه سال جاري پرده برداري مي شود.

ناطق با اشاره به تجمیع سایر تندیس های شعرا و مفاخر استان از جمله استاد شاهی شاعر آئینی استان در موزه مفاخر خطایی متذکر شد: اين آثار توسط ودود موذن هنرمند مجسمه ساز معاصر كشور طراحي و اجراشده است.