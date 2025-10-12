پاسداشت مفاخر کهگیلویه و بویراحمد؛ از حسین پناهی تا فریدون داوری

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه یکشنبه در دیدار محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان گفت: این مجموعه در حال پیگیری اقدامات ارزشمندی از جمله ارزشگذاری بر مفاخر فرهنگی، توجه به آثار این عزیزان، نشر آثار و همچنین احداث آرامگاه و تندیس برای بزرگانی هستند که سرمایههای فرهنگی کشور محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه این افراد مجموعه متعهد و دلسوزی هستند و با نگاه مثبت اقداماتی را در دست انجام دارند، افزود: بخشی از پیشرفت کشور مرهون توجه به بزرگان و مفاخر است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به مصوبات جلسه اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شد برای دو تن از مفاخر فرهنگی استان، مرحوم حسین پناهی و مرحوم داوری، هم آرامگاه ساخته و آئین نکوداشت آنها برگزار میشود، ضمن اینکه تندیس استاد مرحوم بهمن بیگی احداث و نکوداشت این معلم بزرگ که مورد علاقه مردم کهگیلویه و بویراحمد بود برگزار شود.
وی افزود: به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و انجمن استان، این برنامهها اجرا شود، ضمن اینکه در آینده نزدیک جلسه دوم انجمن برگزار و مروری بر سوابق گذشتگان و مفاخر استان خواهیم داشت.
رحمانی بیان کرد: قدردان توجه و همراهی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در جهت معرفی و پاسداشت مفاخر فرهنگی استان هستیم.
وی با قدردانی از تشکیل انجمن مفاخر اظهار داشت: تشکیل این انجمن حلقه مفقودهای بود که خوشبختانه محقق شد و لازم است اساسنامه و دستورالعملهای لازم انجمن ارائه و جلسات آن به سرعت تشکیل شود.
