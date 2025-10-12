  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

پاسداشت مفاخر کهگیلویه و بویراحمد؛ از حسین پناهی تا فریدون داوری

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر پاسداشت مفاخر استان بر برگزاری آئین نکوداشت استاد بهمن بیگی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه یکشنبه در دیدار محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران با اشاره به برگزاری نخستین جلسه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان گفت: این مجموعه در حال پیگیری اقدامات ارزشمندی از جمله ارزش‌گذاری بر مفاخر فرهنگی، توجه به آثار این عزیزان، نشر آثار و همچنین احداث آرامگاه و تندیس برای بزرگانی هستند که سرمایه‌های فرهنگی کشور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این افراد مجموعه متعهد و دلسوزی هستند و با نگاه مثبت اقداماتی را در دست انجام دارند، افزود: بخشی از پیشرفت کشور مرهون توجه به بزرگان و مفاخر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به مصوبات جلسه اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شد برای دو تن از مفاخر فرهنگی استان، مرحوم حسین پناهی و مرحوم داوری، هم آرامگاه ساخته و آئین نکوداشت آنها برگزار می‌شود، ضمن اینکه تندیس استاد مرحوم بهمن بیگی احداث و نکوداشت این معلم بزرگ که مورد علاقه مردم کهگیلویه و بویراحمد بود برگزار شود.

وی افزود: به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران و انجمن استان، این برنامه‌ها اجرا شود، ضمن اینکه در آینده نزدیک جلسه دوم انجمن برگزار و مروری بر سوابق گذشتگان و مفاخر استان خواهیم داشت.

رحمانی بیان کرد: قدردان توجه و همراهی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در جهت معرفی و پاسداشت مفاخر فرهنگی استان هستیم.

وی با قدردانی از تشکیل انجمن مفاخر اظهار داشت: تشکیل این انجمن حلقه مفقوده‌ای بود که خوشبختانه محقق شد و لازم است اساسنامه و دستورالعمل‌های لازم انجمن ارائه و جلسات آن به سرعت تشکیل شود.

