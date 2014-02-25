۶ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۱

میرعماد خبر داد:

انتقال اسناد مالکیت 1 میلیون و 400 هزار متر مربع اراضی ملی به بنیاد مسکن استان سمنان

سمنان – خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اسناد مالکیت یک میلیون و 400 هزار متر مربع از اراضی ملی برای ساخت و ساز مسکن روستائیان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: طی سالجاری به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در دفاتر اسناد رسمی استان اسناد مالکیت یک میلیون و چهارصد هزار متر مربع از اراضی ملی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انتقال یافت.

وی همچنین با اشاره به ماده 4 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در این باره اعلام کرد: اراضی مذکور در جهت رفاه روستائیان محترم استان و بمنظور ساماندهی تولید و عرضه مسکن صورت پذیرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن اشاره به همکاری این اداره کل با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: اسناد مذکور علاوه بر صدها هزار متر مربع از اراضی ملی است که از ابتدای سالجاری تاکنون در روستاهای مختلف استان به این بنیاد انتقال یافته است.

میرعماد همچنین در خاتمه، آمادگی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان را در جهت تامین اراضی مورد نیاز روستاها برای ساخت و ساز مسکن اعلام و بیان داشت: در صورت ارائه طرح های روستایی اراضی مورد نیاز مکان یابی و استعداد یابی خواهد شد و اسناد مالکیت آن نیز به صورت قطعی به بنیاد مسکن منتقل خواهد شد.

