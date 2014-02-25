نمایشگاه بهاره طبس طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر از طبس، این حادثه در ساعت 23 و 15 دقیقه شب گذشته رخ داد که بر اساس شواهد 60 غرفه این نمایشگاه به طور کامل در آتش سوخته و به 70 غرفه دیگر نیز خسارت وارد شده است.

فرماندار شهرستان طبس در این زمینه به مهر گفت: آتش سوزی در نمایشگاه بهاره طبس در ساعت 23 و 15 دقیقه شب گذشته رخ داد که بعد از گذشت پنج دقیقه آتش نشانی برای مهار حریق در محل حاضر شدند.

احمد طالبیان مقدم افزود: به دلیل ازدحام جمعیت غرفه داران و وقوع آتش سوزی در هسته مرکزی نمایشگاه عملیات اطفاء حریق با تاخیر انجام شد.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی با تلاش آتش نشانان به صورت کامل مهار شده است، تصریح کرد: آتش سوزی نمایشگاه بهاره طبس خوشبختانه تلفات جانی و مصدوم نداشته است.

فرماندار طبس بیان کرد: علت حادثه و میزان خسارات وارده به نمایشگاه در دست بررسی است.

نمایشگاه فروش بهاره طبس با 108 غرفه در محل استادیوم آزادی این شهرستان روز چهارم اسفند ماه گشایش یافته است.