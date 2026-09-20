به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر وزیر صنعت به استان ایلام با اشاره به جزئیات این مصوبات اظهار داشت: با هدف رفع معضل اشتغال جوانان و بهره‌برداری بهینه از پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، واحد تولید مواد پلیمری با ظرفیت اسمی ۱۵ هزار تن در سال و با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان در آبدانان کلید می‌خورد.

وی با تشریح روند پیگیری‌ها و اقدامات میدانی گفت: به‌دنبال سفر اخیر وزیر صمت، دومین تیم کارشناسی این وزارتخانه برای ارزیابی دقیق به آبدانان آمدند و پس از بررسی منابع تامین مواد اولیه و پایش بازار مصرف، توجیه فنی و اقتصادی پروژه را رسماً تایید کردند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام درباره سبد تولیدات و اشتغال‌زایی این طرح تصریح کرد: «این کارخانه خطوط تولید انواع مخازن و تانکرهای پلیمری در ابعاد مختلف، به همراه لوله و اتصالات پلی‌اتیلن را در بر می‌گیرد و برآوردها نشان می‌دهد با راه‌اندازی کامل آن، برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

کرمی همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه معادن منطقه گریزی زد و خاطرنشان کرد: در کنار پروژه پلیمری، با هماهنگی کارشناسان وزارت صمت، مقدمات قانونی و فنی برای احداث یک واحد فرآوری گچ و آهک نیز در دست بررسی است؛ چراکه معتقدیم تکیه بر صنایع معدنی و ظرفیت‌های بومی، پایدارترین مسیر برای کاهش نرخ بیکاری در آبدانان است.