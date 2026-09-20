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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

راه‌اندازی خط تولید پلیمر و صنایع معدنی در آبدانان

راه‌اندازی خط تولید پلیمر و صنایع معدنی در آبدانان

ایلام- استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت های معدنی آبدانان گفت: خط تولید پلیمر و صنایع معدنی در آبدانان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر وزیر صنعت به استان ایلام با اشاره به جزئیات این مصوبات اظهار داشت: با هدف رفع معضل اشتغال جوانان و بهره‌برداری بهینه از پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، واحد تولید مواد پلیمری با ظرفیت اسمی ۱۵ هزار تن در سال و با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان در آبدانان کلید می‌خورد.

وی با تشریح روند پیگیری‌ها و اقدامات میدانی گفت: به‌دنبال سفر اخیر وزیر صمت، دومین تیم کارشناسی این وزارتخانه برای ارزیابی دقیق به آبدانان آمدند و پس از بررسی منابع تامین مواد اولیه و پایش بازار مصرف، توجیه فنی و اقتصادی پروژه را رسماً تایید کردند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام درباره سبد تولیدات و اشتغال‌زایی این طرح تصریح کرد: «این کارخانه خطوط تولید انواع مخازن و تانکرهای پلیمری در ابعاد مختلف، به همراه لوله و اتصالات پلی‌اتیلن را در بر می‌گیرد و برآوردها نشان می‌دهد با راه‌اندازی کامل آن، برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

کرمی همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه معادن منطقه گریزی زد و خاطرنشان کرد: در کنار پروژه پلیمری، با هماهنگی کارشناسان وزارت صمت، مقدمات قانونی و فنی برای احداث یک واحد فرآوری گچ و آهک نیز در دست بررسی است؛ چراکه معتقدیم تکیه بر صنایع معدنی و ظرفیت‌های بومی، پایدارترین مسیر برای کاهش نرخ بیکاری در آبدانان است.

کد مطلب 6952906

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