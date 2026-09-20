تقدیراز ۵۰۰ نفر از رزمندگان و پیشکسوتان استان اردبیل در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حبیبزاده در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس امسال با شعار محوری لبیک یا خامنهای در سراسر استان اردبیل برگزار خواهد شد.
وی افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس در سطح استان با محوریت فرمانداران و با مشارکت دستگاههای اجرایی، پایگاههای مقاومت، محلات و اقشار مختلف مردم برگزار میشود و در مجموع بیش از یکهزار و ۶۰۰ برنامه برای این ایام پیشبینی شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل با اشاره به نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس گفت: نخستین روز این هفته با عنوان پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت و طلایهداران همبستگی ملی برگزار میشود و دو برنامه شاخص شامل تجلیل از پیشکسوتان و برپایی نمایشگاه رزمی، فرهنگی در این روز اجرا خواهد شد که نمایشگاه رزمی، فرهنگی، برنامه محوری هفته دفاع مقدس در استان است.
سرهنگ حبیبزاده ادامه داد: روز دوم با عنوان جوانان و اقتدار ملی، روز سوم شهیدان جاودانه وطن، روز چهارم مدافعین خانواده، روز پنجم دفاع همهجانبه، اصناف و بازاریان، روز ششم عزت و ملت، عشایر و اقشار، روز هفتم دشمنستیزی و استکبارستیزی و روز هشتم با عنوان فرماندهان و عزتآفرینان نامگذاری شده است.
وی با اشاره به جایگاه پیشکسوتان دفاع مقدس در برنامههای امسال بیان کرد: استان اردبیل افتخار حضور حدود ۳۵ هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس را دارد و نزدیک به ۴ هزار شهید و ۷۰۰ آزاده از این استان تقدیم انقلاب و کشور شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل گفت: در روز ۳۱ شهریورماه و در سالن همایش کتابخانه عمومی، بهصورت سراسری از ۵۰۰ نفر از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس تجلیل خواهد شد و در مجموع نیز از بیش از ۱۱ هزار رزمنده در سطح استان تقدیر به عمل خواهد آمد.
حبیبزاده گلباران مزار شهدا را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: پایگاههای مقاومت و دهیاریهای سراسر استان در این ایام برنامههای گلباران را برگزار خواهند کرد و مزار مطهر شهدای آرامستان بهشت فاطمه(س) اردبیل نیز گلباران میشود.
وی اضافه کرد: نواختن زنگ مهر و مقاومت همزمان با آغاز سال تحصیلی، اجرای سرودهای متناسب با دفاع مقدس در سطح شهر، روایتگری جنگهای تحمیلی، برگزاری نشستهای هماندیشی و تبیین نقش هنرمندان و اصحاب رسانه در بازنمایی حماسه میدان و دفاع مقدس از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
رونمایی از ۳ یادمان شهدای گمنام
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل از بهرهبرداری سه یادمان شهدای گمنام در این هفته خبر داد و گفت: یادمانهای شهدای گمنام قصابه، کوراییم و شهرک اداری اردبیل در هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری خواهند رسید.
حبیبزاده برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی، برپایی میزهای جهادی خدمت با رویکرد محلهمحوری، برگزاری شب شعر با محوریت دفاع مقدس، اجرای طرحهای محرومیتزدایی و پیادهروی خانوادگی در اطراف دریاچه شورابیل را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد.وی همچنین گفت: تبیین نقش خانواده در دوران دفاع مقدس و تکریم بانوان نیز در برنامههای هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای رزمایش عملیات شناختی در فضای مجازی
حبیبزاده با اشاره به اجرای رزمایش عملیات شناختی هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این رزمایش با هدف مدیریت و بازسازی ادراک عمومی در فضای مجازی برگزار خواهد شد و در قالب عملیات مستقیم و غیرمستقیم اجرا میشود.
وی افزود: در بخش عملیات مستقیم، با انتشار و ارائه مستندات و محتوای مرتبط در قالب جهاد تبیین تلاش خواهد شد زمینه امیدآفرینی در جامعه فراهم شود و در این زمینه از فعالان و برترینهای این حوزه نیز تجلیل خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل رونمایی از کتابهای حوزه دفاع مقدس، برگزاری محفل خاطرهگویی آزادگان و برپایی کارگاه تاریخ شفاهی دفاع مقدس را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
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