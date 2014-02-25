تألیف «تاریخ هنر معاصر کشور» کلید خورد/ مرور 50 سال کارنامه هنر ایران

مرتضی گودرزیدیباج، هنرمند نقاش و مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که تألیف و نگارش کتاب «تاریخ هنر معاصر کشور» کلید خورده است، گفت: عزم وزارت ارشاد این است که تألیف و نگارش «تاریخ هنر معاصر کشور» که مربوط به پنجاه سال معاصر کشور است، با جدیت انجام گیرد و این پروژه به من واگذار شده است.
وی افزود: تاریخ هنر به نوعی بیانگر این ماجراست که چه اتفاقاتی در یک تمدن و در یک بازه زمانی و در پهنه تاریخ افتاده است. بنا بر همین تعریف ما نیز تاریخ 50 سال اخیر ایران را در نظر گرفته و به نگارش این بخش از تاریخ اقدام خواهیم کرد.
گودرزیدیباج خاطرنشان کرد: ما برای نگارش این بخش از تاریخ هنر کشورمان ابتدا هنر این دوران را ارزیابی کردهایم که این ارزیابی نیازمند بستری است که اطلاعات آن دوره را در اختیار ما بگذارد و بعد با نشانهنشانی و برخی عوامل دیگر به نقد هنر خواهیم پرداخت و آن را در کتاب مندرج خواهیم کرد.
وی بیان کرد: ما تاریخ هنرهای زیادی داریم که در مورد ایران نوشته شده که بسیاری را ایرانیها و بسیاری را نیز خارجیها نگاشتهاند ولی در هیچ کدام به دوره جدید هنر ایران یعنی 50 سال اخیر منتهی به انقلاب اسلامی و دوران 33 سال اخیر اشارهای نشده است به همین دلیل ما در این کتاب جدید قصد داریم از 15 سال قبل از انقلاب شروع کرده و تا زمان حال به نگارش تاریخ هنر ایران بپردازیم.
نویسنده کتاب «تاریخ هنر انقلاب» نگارش چنین کتابی را به خاطر نداشتن منبع برای محققان هنر این دوران بسیار الزامی دانست و گفت: تاریخ به معنای بررسی دقیق یک دوران است که اگر درست نوشته شود میتواند تصویری درست از هنر به مخاطب ارائه دهد. در این سالها یکی دو کار در این حوزه انجام شده ولی چون جسته و گریخته بود نتوانسته نیاز مخاطب را برطرف کند.
وی با ذکر این جمله که «در این کتاب به همه رشتههای هنری به موازات هم خواهیم پرداخت»، خاطرنشان کرد: تمام تلاش من این است در این کتاب که با تخمینی که زدهایم 25 جلد خواهد بود، تصویری واضح از هنر این دوران ارائه دهیم که به بحثهایی مانند هنر و چیدمان آن، آموزشهای هنر، تبلیغات و حمایتهای انجام شده از آن و ... خواهیم پرداخت.
مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری افزود: کتاب «تاریخ هنر معاصر کشور» دوره پنجاه سال اخیر را در بر میگیرد که در دو فاز شکل میگیرد؛ فاز اول بخش هنرهای تجسمی و فاز دوم کل رشتههای هنری را شامل میشود.
وی در مورد بودجه این پروژه توضیح داد: صاحب این پروژه وزارت ارشاد و معاونت هنری ارشاد است و قرار است آنها هزینه این کتابها را بپردازند ولی هنوز هیچ بودجهای به من داده نشده است در صورتیکه من کار خودم را شروع کردهام.
به گفته این هنرمند نقاش، قرار است برای اجرای این پروژه بزرگ ملی از ظرفیت سازمانها و مراکز مختلف هنری استفاده شود.
گودرزیدیباج در پایان گفت: ما در این کتاب روایتی عینی از تاریخ خواهیم داشت. کسانی که آثارشان حایز جایگاه هنری متوسط رو به بالا باشد در این کتاب حضور خواهند داشت کما اینکه در کتاب «هنر انقلاب» که پیش از این نوشتم به تمام زوایای هنری این دوران پرداختم. به عقیده من تاریخنگار باید بیطرف و بیغرض باشد.
مرتضی گودرزیدیباج از مدرسان دانشگاههای هنر و پژوهشگران شناخته شده کشور است که بیش از 25 سال سابقه فعالیت علمی- هنری و صدها مقاله و سخنرانیهای متعدد در محافل هنری کشور و تألیف 14 جلد کتاب علمی- هنری را در کارنامه خود دارد.
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