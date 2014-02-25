معاینه پزشکی دختران زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسنعلی غفاری افزود: چهارمین دوره این جشنواره در حالی برگزار می شود که تجربیات موفق دوره های گذشته را به عنوان پشتوانه خود قرار داده است. این جشنواره علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ صنعت، باعث درآمدزایی و سودآوری برای زنان سرپرست خانوار نیز می شود که البته هدف اصلی جشنواره زنان و تولید ملی نیز ایجاد فرصتی برای تامین معاش این بانوان و خانواده های آنان است.

وی با اشاره به برگزاری 2 دوره چکاپ زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: با توجه به تاکیدات شهردار تهران در خصوص همکاری همه جانبه با ستاد توانمندسازی برای رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار، شرکت شهر سالم نیز در بخش تامین سلامت این بانوان فعالیت هایی را به انجام رسانده که در این راستا پس از اتمام 2 دوره چکاپ زنان سرپرست خانوار در مراکز بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم، بیش از 3000 نفر از آن ها تحت معاینات مختلف قرار گرفتند.

غفاری افزود: در این چکاپ ها پس از اينكه اطلاعات اوليه از بانوان سرپرست خانوار اخذ می شود، پزشكان متخصص پرونده‌ها را بررسي كرده و نسبت به شناسایی بیماران اقدام می‌کنند. در نهایت پرونده بانوان سرپرست خانوار تکمیل شده و به تشخيص متخصص، مشخص می‌شود که هر بيمار در چه بازه زماني نيازمند مراجعه به پزشك است.

وی همچنین اضافه کرد: در نهایت در زمان تشخيص داده شد، فردي که بيماري داشته و نيازمند درمان است، با ارایه معرفي نامه‌ای تحت درمان قرار می گيرد که در این قسمت نیز به همت مسئولين ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، بانوانی که تحت پوشش بيمه پايه و بيمه تكميلي قرار گرفته اند در صورت نیاز با استفاده از بیمه تحت درمان قرار می‌گيرند.

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران مقوله سلامتی این بانوان به لحاظ سطح درآمد پایین آن ها بسیار مهم دانست و گفت: این اهمیت زمانی معنا پیدا می کند که زن سرپرست خانوار به علت ابتلا به بیماری، از کار و فعالیت برای تامین معاش باز می ماند و آنگاه وی و خانواده اش با آسیب رو به روی می شوند.