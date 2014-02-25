به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در دومین سفر استانی خود صبح امروز وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس شد و پس از آنکه مورد استقبال مقامات محلی این شهر قرار گرفت به سمت ورزشگاه تختی برای سخنرانی در جمع مردم این شهر رفت.

در جریان مسیر فرودگاه تا ورزشگاه دانش آموزان از مقاطع تحصیلی مختلف و با یونیفرم های متفاوت ایستاده بودند و با در دست داشتن پرچم ایران از رئیس جمهور استقبال می کردند.

همچنین در خیابانی که منتهی به ورزشگاه تختی می شد جمعی از مردم بندعباس نیز برای استقبال از رئیس جمهور حاضر شده بودند و با در دست داشتن پلاکاردهایی ورود روحانی را به شهرشان خوش آمد گفتند.

از دیگر حاشیه‌های جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور اجرای موسیقی محلی به صورت زنده در طول مسیر فرودگاه تا ورزشگاه تختی بود.

همچنین مردم استان با اجرای موسیقی حزن آلود محلی اعتراض خود از جدایی بخشی از شهرستان پارسیان را با زبان موسیقی اعلام کردند.

مردم بندعباس مطالباتی از رئیس جمهور داشتند و خواهان انعکاس مشکلات و معضلات شهرشان توسط خبرنگاران به رئیس جمهور بودند و اطراف ماشین خبرنگاران جمع شده و هر یک سعی داشت مشکلات شهر و دیارش رارا به اطلاع خبرنگاران هماره رئیس جمهور برساند.

از جمله یک جوان جنوبی از جزیره هرمز در میان آنان وجود داشت که از مشکلات این جزیره سخن میگفت. وی اظهار داشت: رسیدگی ها به جزیره هرمز نسبت به جزیره قشم کم است و امکانات حمل و نقل به اندازه کافی برای رفت و آمد مردم این جزیره به بندرعباس وجود ندارد.

همچنین مردم پلاکاردهایی با مضمون «الحاق چرا؟! تجزیه چرا؟!» و «رئیس جمهو محبوب حمایت، حمایت»، «مصوبه انتزاع لغو باید گردد» و «هرمزگان تجزیه ناپذیر است» در دست داشتند.

در دولت احمدی نژاد مصوب شده بود بخشی از شهرستان پارسیان استان هرمزگان به استان فارس ملحق شود تا مرذم استان فارس نیز به آب های آزاد دسترسی داشته باشند که مردم این شهرستان در مسیر استقبال اعتراض خود را به این تجزیه اعلام کردند.

رئیس جمهور در سخنرانی خود در جمع مردم بندرعباس در پاسخ به اعتراض های مردم این شهر نسبت به جدایی بخشی از شهرستان پارسیان از استان هرمزگان قول داد که این مصوبه را بررسی مجدد کند و آن را به سمتی هدایت کند که جای نگرانی برای مردم این استان وجود نداشته باشد.

«دلاوران بندریم، مطیع امر رهبریم» نیز از دیگر پلاکاردهای نوشته شده توسط مردم بندعباس در طول مسیر رئیس جمهور از فرودگاه تا ورزشگاه تختی بود، همچنین در طول مسیر پلاکاردهایی نصب شده بود که از رئیس جمهور به دلیل انتصاب قاسم جادری به عنوان استاندار جدید هرمزگان تشکر کرده بودند.

علیرغم اینکه در دولت یازدهم اعلام شده است که نامه مردمی نمی گیریم در طول مسیر برخی از مردم این شهر با پرداخت پول از برخی افراد می خواستند که برای آنان به رئیس جمهور نامه بنویسد.