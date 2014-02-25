پارک موزه دفاع مقدس فاخرترین اثر فرهنگی است/ رشد 20 درصدی پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلوار ظهر سه شنبه در بازدید از پارک موزه استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان بیان داشت: پارک موزه دفاع مقدس یادآور جانشفانیهای رزمندان و فاخرترین اثر فرهنگی است.

وی اظهار داشت: باید مفاهیم ارزشی دوران دفاع مقدس به نسل های آینده منتقل شود و پارک موزه با هدف پاسداشت ایثاگریهای مازندرانیها در دست احداث است.

استاندار مازندران، در بازدید از شبیه سازی منطقه عملیاتی والفجر 8 ، شهر فار و ارودندکنار در پارک موزه دفاع مقدس یادآور شد: رزمندگان لشکر 25 کربلای استان در سالروز عملیات وافجر 6 و دوراندفاع مقدس نقش ارزنده ای داشتند.

فلاح جلودار گفت: تندیس بزرگان، علمای استان و نمادهای معروف شهرهای استان در پارک موزه دفاع مقدس جانمایی می شود.

وی تصریح کرد: باید با شیوه های نو و هنری حماسه های ماندگار در تاریخ ثبت و ترویج شود.

وی گفت: ارزش ساخت پارک موزه دفاع مقدس مازندران کمتر از دفاع مقدس نیست و باید به عنوان یک دستاورد به نسل های بعدی نشان بدهیم.

وی اظهار داشت: پارک موزه دفاع مقدس مازندران اثر فاخری از گنجینه فعالیت های مردم مازندران در طول تاریخ؛ از تشکیل حکومت شیعه در مازندران تاکنون است که در این مکان به شکل های مختلف ترسیم می شود.

فلاح بیان کرد: یکی از نکات ارزنده در پارک موزه دفاع مقدس حضور مردم شهرهای استان در عملیات های مختلف دفاع مقدس و پشتیبانی جنگ است که در چارچوب پارک موزه دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه استانداری مازندران مسئولیت کل ای پروژه را بر عهده دارد، تصریح کرد: محل تأمین اعتبار پروژه از محل اعتبارات استانداری است.

استاندار مازندران در پی درخواست سردار عبدالله ملکی مبنی بر تشکیل جلسه ای با حضور مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی استان در خصوص تأمین اعتبار و سایر موارد در خصوص پارک موزه، تأکید کرد: در اولین فرصت تا پایان اسفند92 با حضور مسئولینی که در ارتباط با بودجه هستند تشکیل جلسه می دهیم تا بتوانیم در خصوص تأمین اعتبار مرکز فرهنگی(پارک موزه ) دفاع مقدس مازندران تصمیم گیری نماییم و این روال را برای سال 93 هم ادامه خواهد داشت.

استاندار مازندران خاطر نشان کرد: پارک موزه دفاع مقدس مازندران به تمام مردم این استان تعلق دارد و با توجه به اهمیت ویژه آن، باید هر چه زودتر این کار به نتیجه برسد.

رشد 20 درصدی پارک موزه دفاع مقدس

سردار عبدالله ملکی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با تأکید بر اینکه پروژه پارک موزه دفاع مقدس مازندران پروژه بسیار عظیمی است که باید آن را با نگاه ملی ببینیم، تصریح کرد: تاکنون در ساخت این پروژه 20 درصد پیشرفت داشتیم و امیدواریم با همت مسئولین و مردم مازندران در آینده ی نزدیک شاهد افتتاح پروژه های آن باشیم.

سردار ملکی در اهمیت پارک موزه دفاع مقدس مازندران، اظهار داشت: یک نسل از ما با تکیه بر فرهنگ عاشورایی از دین، انقلاب اسلامی، وطن و ناموس شان دفاع کردند و باید این فرهنگ به نسل های آینده منتقل شود.

مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: پارک موزه دفاع مقدس مازندران مکانی است چند بعدی با قابلیت ها و جاذبه های جغرافیایی طبیعی میدان جنگ و آنچه این مردم برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی انجام داده را به مخاطبین ارائه می کند.

وی اظهار داشت: طی آن بیننده ضمن آشنایی با گوشه هایی از تاریخ پر افتخار و حماسه مردم استان مازندران در دوران دفاع مقدس به صورت کاملا آزادانه با گذشته ارتباط برقرار کرده و با مفاهیم ارزشی چون جهاد، ایثار و شهادت آشنا می شود.



پارك موزه دفاع مقدس مازندران در زميني به مساحت 60 هكتار ، 37 هكتار رودخانه و 23 هكتار خشكي در حال اجراست.