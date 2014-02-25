برگزاری بازار نوروزی به نفع كودكان سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یاوران محک در این بازار که با غرفه‌های مختلف و با حال و هوای نوروزی و سفره هفت سین همراه است، همچون سالهای پیش در آخرین روزهای زمستان همراه با فرزندان محک به استقبال نوروز می‌روند.

با حضور در این بازار می‌توانید علاوه بر تامین نیازهای روزانه و نوروزی و تجربه یک روز شاد همراه با اعضای خانواده خود، همراه کودکان مبتلا به سرطان در مسیر درمان باشید. حضور درغرفه‌های ویژه کودکان که شامل بازیهای کودکانه، گریم و فروش بادکنکهای محک است هم برای کودکان و هم برای پدر و مادرشان، خاطرات شیرینی را به یادگار خواهد گذاشت.

محک ضمن دعوت از همه اعضای خانواده بزرگ این موسسه برای حضور در بازار نوروزی، امید دارد هفت سین زندگی تمامی ایرانیان و تمامی کودکان مبتلا به سرطان در سال 1393 مملو از سلامتي و سعادت باشد.

نشانی: میدان اقدسیه - ابتدای بزرگراه ارتش - سه راه ازگل - بلوار شهید مژدی - بلوار محک - موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک