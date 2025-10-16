مربیان مدارس پرچمدار ترویج معارف امام زمان (عج) هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید جلال رضوی عصر پنجشنبه در چهارمین کرسی مناظره مهدویت با محوریت تبیین نقش معلمان و مربیان پرورشی در انتقال مفاهیم انتظار و شناخت امام زمان (عج) به دانشآموزان با اشاره به جایگاه تأثیرگذار مربیان آموزشی در تربیت دینی نسل نوجوان، اظهار کرد: شناخت امام زمان (عج) بهعنوان اصلیترین گمشده بشریت امروز، وظیفهای خطیر بر دوش فرهنگیان و مسئولان مدارس است.
وی طراحی مباحث مهدویت با زبان شعر، انیمیشن و مسابقات فرهنگی را از راههای مؤثر برای آشنایی نوجوانان با مفاهیم مهدوی دانست و افزود: محتوای مهدویت باید در قالب داستانهای جذاب و متناسب با زبان روز به مخاطب ارائه شود تا اثرگذاری مطلوب داشته باشد.
رئیس مجمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش معنوی مدارس و مراکز آموزشی گفت: حضور فعال دانشآموزان در اماکن مذهبی بهویژه مسجد جمکران میتواند ارتباط روحی آنان را با امام زمان (عج) تقویت کند.
وی شبیخون فرهنگی و هجوم فکری دشمن به باور نوجوانان را از چالشهای جدی کشور برشمرد و تصریح کرد: نباید اجازه داد دشمن از احساسات پاک دانشآموزان سوءاستفاده کند؛ مربیان پرورشی باید با توسل به حضرت ولیعصر (عج) در مسیر تربیت معنوی گامهای مؤثر بردارند.
این مدرس حوزه علمیه با اشاره به فعالیت جریانهای انحرافی و مدعیان دروغین، نسبت به هوشیاری مدارس در برابر اغفال فرهنگی هشدار داد و گفت: دشمنان با راهاندازی «ارتش ضد ظهور» درصدد تغییر مسیر فکری جامعه از حقیقت مهدویت هستند.
وی تعمیق فرهنگ دعا در مدارس، بهرهگیری از روشهای نوین برای آشنایی نوجوانان با مفهوم ظهور، ارتقای آگاهی دینی و علمی، و توجه بیشتر به تبلیغ آموزههای ایمان در کلاسهای درس را از اولویتهای کاری مربیان فرهنگی دانست.
حجتالاسلام رضوی همچنین با انتقاد از تعطیلی طرح شهید رجایی در آموزشوپرورش خواستار جذب فرهنگیان معتقد به ارزشهای دینی شد و گفت: مسئولان گزینش باید با هرگونه جریان امامگریزی در مدارس برخورد جدی کنند.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان بر لزوم استمرار برگزاری کرسیهای مناظره مهدویت و طراحی بستههای آموزشی ویژه مدارس برای نسل نوجوان تأکید کردند
