به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه شنبه در ورزشگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر برابر الشباب عربستان تن به شکست داد.

محمد قاضی مهاجم تیم فوتبال استقلال بعد از این بازی به خبرنگاران گفت: من نمی دانم داور این بازی چرا آن صحنه را پنالتی نگرفت. خطایی که مدافع الشباب روی من انجام داد صدردصد پنالتی بود اما داور به راحتی از کنار آن گذشت.

مهدی محمدنظری نیز در مورد این دیدار گفت: ما موقعیت های زیادی داشتیم و می توانستیم بازنده این بازی نباشیم اما داور با نگرفتن آن پنالتی ضربه بزرگی به ما زد. ما در دو بازی اخیر بدشانسی آورده ایم و چه در بازی های لیگ و چه در این بازی موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال در مورد شعارهایی که هواداران این تیم در پایان دیدار برابر الشباب سر دادند گفت: از تماشاگران ممنونیم که آنها امروز به ورزشگاه آمدند اما بدانند که ما بدون چشم داشت با تمام توانمان بازی کردیم و موقعیت های زیادی داشتیم اما تبدیل به گل نشد.