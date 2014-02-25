به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در اولین روز از دومین دور از سفرهای استانی دولت که به استان هرمزگان سفر کرده است، شامگاه سه شنبه با علما، طلاب و روحانیون این استان دیدار کرد.

روحانی با بیان اینکه وحدت میان مسلمانها یکی از آرمانهای بزرگ اسلام و توصیه پیامبر اکرم بوده است گفت: خیلی ها می خواهند میان امت اسلامی و همچنین ایران در میان مذاهب مختلف تفرقه و اختلاف باشد.

رئیس جمهور افزود: ریشه اختلاف اگر به معنای تفاوت برداشت و تفاوت تفسیر باشد مشکلی نیست و این یک تضارب آرا است اما اگر این اختلاف ها تنازع باشد و جامعه را به سمت شقه شقه کردن بکشاند این برای جامعه ما خطرناک است.

روحانی با بیان اینکه امروز ایران مشکلات فراوان و بدخواهان بی شماری دارد گفت: ممکن است برخی از کشورهای اطراف ما در منطقه نیز تحت تاثیر بدخواهان باشند و فاصله ها را در میان امت اسلامی بیشتر کنند.

وی با اشاره به معضلاتی که امروز گریبانگیر جهان اسلام شده است گفت: امروز دشمنان اسلام کار را به جایی رسانده اند که مسلمانی مسلمان دیگر را می کشد و بر این کشتن نیز افتخار می کند. مسلمانی خون مسلمانی را می ریزد و بر این خون ریزی می بالد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز افراطی گری اختلاف و تفرقه در منطقه موج می زند گفت: چرا از لحاظ فرهنگی این همه دشمن توانسته است در زمینه جدایی و تفرقه میان مسلمانان قدم بردارد.

روحانی با بیان اینکه ایجاد اتحاد و برابری در کشور یکی از اهداف مقدس این دولت است خاطرنشان کرد: همه اعضای دولت مکلف هستند هم از لحاظ دینی، اقتصادی، قانونی و هم مدیریتی در این زمینه قدم بردارند.

وی با طرح این سئوال که چرا باید میان ما اختلاف باشد و چرا باید از توان و نیروی خود برای رسیدن به اهداف بلند استفاده نکنیم گفت: تنها در مقام عمل اخلاق اسلامی می توانیم وحدت و اتحاد و همچنین فرهنگ اسلامی را نشان دهیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر می خواهیم دین اسلام را تبلیغ کنیم بهترین راه دعوت عمل است و نه لسان. و باید همه بر محور اخلاق محمدی که همه به آن افتخار می کنیم عمل کنیم که این یک وظیفه و آرمان است.

روحانی با بیان اینکه وظیفه داریم ایران را به عنوان یک الگو و نمونه برای سایر کشورهای اسلامی معرفی کنیم تصریح کرد: باید بگویم نمونه موفق همزیستی مسالمت آمیز میان شیعه و سنی در ایران وجود دارد که امام بر آن تاکید داشت و رهبری نیز به آن تاکید دارد و انشاالله در این راه موفق باشیم.

وی تاکید کرد: امروز اگر بخواهی مسائلمان را با هزینه کم در دنیا حل کنیم قدرت نمایی ملت یکی از لوازم و شاخص های آن است که این قدرتنمایی نیز تنها با اتحاد، انسجام و وحدت ملی بدست می آید.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر دنیا ببیند ایران یکپارچه است و برای منافع خود و حفظ فرهنگ هویت اسلامی و ایرانی و توسعه کشور و دفاع از ارزشهای یکپارچه است نمی تواند آسیبی به ما وارد سازد.

روحانی با بیان اینکه امروز بحث اصلی اسلام مسئله توحید است گفت: دشمنان می خواهند اسلام را نابود کنند می خواهند قرآن وسیله پیامبر حاکم نباشد و برایشان نیز فرق نمی کند که شیعه باشد یا سنی.

رئیس جمهور گفت: اگر تا امروز موفقیت بدست آورده ایم در سایه قدرت ملی بوده است خاطرنشان کرد: قدرت ملی ما از وحدت و یکپارچگی میان ملت ایران است.

وی با بیان اینکه این دولت از نقد استقبال می کند گفت: نقد اشکال ندارد و اگر انتقاد سازنده و دلسوزانه باشد وظیفه است.

روحانی با بیان اینکه دشمنان می خواهند با بهانه جویی ملت ایران را از حقوق حقه شان را بازدارند گفت: دشمن می خواست ظالمانه ما را از حقوقمان بازدارد و این دولت تلاشش این است که بهانه ها را از دشمن بگیرد.

وی با اشاره به مسئولیت هایشان در مسئله هسته ای نیز گفت: من از اول در جریان حق هسته ای بوده ام و مسئولیت هایی در این حوزه داشتم.

رئیس جمهور گفت: موضوع غنی سازی برای اولین بار در از سال67 مطرح شد و ما از ابتدا نیز بدنبال سلاح نبودیم چرا که اگر می خواستیم به سلاح هسته ای دست یابیم برای فناوری و غنی سازی با دیگر کشورها صحبت نمی کردیم. ما هم با غرب صحبت کردیم و هم با شرق که به ما فناوری بدهند.

روحانی افزود: ما اگر به دنبال بمب بودیم بلندگو دستمان نمی گرفتیم بنابراین دنبال سلاح هسته ای نیستیم چرا که سلاح هسته ای مخالف شرع اسلام است.

وی با بیان اینکه ایران دنبال این است که روی پای خود بایستد گفت: دشمن بدنبال بهانه بود و تحریم های ظالمانه را علیه ما وضع کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت سعی دارد با شفافیت بیشتر درچارچوب مقررات بین المللی و مذاکرات سازنده با کسانی که در مقاطعی مشکل برای کشورمان درست کردند وارد گفتگو شود تا با کشورهای 1+5 در یک مذاکرات سازنده بتوانیم بر حقمان بیشتر تاکید کنیم.

وی گفت: ما می خواهیم دنیا برای ایجاد این حق برای ما مزاحمت ایجاد نکند و در این راستا نیز قدمهایی برداشته ایم.

روحانی با اشاره به مذاکرات ایران با 1+5 در گام اول گفت: در متن توافقنامه غنی سازی در فردو و نطنز تاکید شده ولی حرف در مورد گسترش آن است.

رئیس جمهور با بیان این که برحق طبیعی و مسلم خود تاکید داریم گفت: در عین حال دولت تحریم های ظالمانه و ناروا را برطرف خواهد کرد و مذاکرات را تا برداشته شدن فشارهای نابجا بر ایران ادامه خواهد داد.

وی قدم دوم در مذاکرات را قدم نهایی خواند و گفت: در اولین دوره از مذاکرات قدم های قابل پیش بینی را برداشتیم و امیدواریم بتوانیم در فرصت شش ماهه به توافقاتی برسیم که فشارها علیه ما برداشته شود.

روحانی با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: امروز زمانی است که همه باید برای توسعه کشور و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی به میدان بیایند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بدون زیر ساخت فرهنگی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی امکانپذیر نیست گفت: اقتصاد تنها مدیریت و کار و تلاش نیست. اقتصاد به وجدان کاری هم نیاز دارد لذا باید از لحاظ فرهنگی نیز متحول شویم.

وی خطاب به طلاب و روحانیون گفت: فرهنگ دست شماست. مسئولین فرهنگی و متولیان فرهنگ کشور شما علما هستید. مگر دولت می تواند مسائل فرهنگی را حل کند؟ اصحاب فرهنگی باید بار فرهنگ را بر دوش بگیرند.

روحانی با بیان اینکه باید کار را به مردم سپرد گفت: از اینکه دولت این همه کارمند دارد به چه دست آمده است بجز اینکه تمام درآمدهایمان را باید صرف حقوق و بازنشستگی آنان کنیم. یک کشوری که 75 میلیون جمعیت دارد آیا باید 4 میلیون کارمند داشته باشد. ژاپن با زیر یک میلیون کارمند اداره می شود.

رئیس جمهور گفت: ما نباید هر روز هر چه از راه نفت در می آوریم صرف حقوق کنیم. دولت باید تنها تسهیل کننده باشد. بنابراین باید مردم در همه زمینه ها به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از مراکز اصلی حمل و نقل مهم کشور است گفت: دولت سرمایه گذاری لازم در این سفر برای این استان استراتژیک کشور انجام خواهد داد.

روحانی در پایان با بیان اینکه نماز جمعه باید رنگ و بوی اقتصاد مقاومتی بگیرد افزود: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد برون زا و آینده نگر است و در زمینه داخلی نیز نیازمند توسعه فرهنگی است.