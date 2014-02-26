به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سرود انقلاب اسلامی در نظر دارد بهترین سرودهای تولید شده سال جاری را از بین آثار ارسالی گروههای سرود سراسر کشور انتخاب و به برترینهای آنها جوایز نقدی اهدا کند.
همچنین به گفته روابط عمومی این خانه، جهت ارج نهادن به این هنرمندان، به تمامی گروههای سرود شرکت کننده در این رقابت هدایایی تعلق خواهد گرفت.
علاقهمندان میتوانند حداکثر تا تاریخ 18 اسفند ماه امسال آثار خود را به نشانی تهران بعد از میدان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک 20، طبقه اول یا صندوق پستی 1499 – 14155 و یا به آدرس الکترونیکی info@khanehsorod.ir ارسال کنند.
گروههای سرود سراسر کشور با ارسال یک تا سه اثر خود که در سال 92 تولید شده، میتوانند در رقابت برترینهای سرود سال شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سرود انقلاب اسلامی در نظر دارد بهترین سرودهای تولید شده سال جاری را از بین آثار ارسالی گروههای سرود سراسر کشور انتخاب و به برترینهای آنها جوایز نقدی اهدا کند.
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