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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶

دوره های جدید آموزشی خانه سرود انقلاب اسلامی کلید خورد

دوره های جدید آموزشی خانه سرود انقلاب اسلامی کلید خورد

سومین دوره آموزشی تخصصی مربیان و فعالان سرود کشور با میزبان خانه سرود انقلاب اسلامی و حضور رهبر ارکستر سازهای ملی برگزار شد.

حسین فریدن دبیر اجرایی سومین دوره آموزشی تخصصی مربیان و فعالان سرود کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برگزاری این دوره آموزشی توضیح داد: افتتاحیه این دوره آموزشی دوشنبه نهم شهریور با حضور اساتید و کارشناسان عرصه سرود، موسیقی و شعر کشور در دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره) محمد شهر کرج برگزار شد.

وی بیان کرد: در سومین دوره آموزش مربیان سرود که مدیریت  آموزش آن بر عهده شهرام مظلومی مدیر نظارت مرکز موسیقی صدا و سیماست، مباحثی چون آواز جمعی، تئوری موسیقی، ریتم شناسی و هارمونی و پیوند شعر و موسیقی تدریس می شود. علاوه بر استاد شهرام مظلومی هنرجویان از محضر درس استادان دیگری چون رازمیک اوحانیان، شهرام توکلی و فرهاد برنجان بهرمند خواهد شد.

دبیر اجرایی سومین دوره آموزشی تخصصی مربیان و فعالان سرود کشور در ادامه صحبت های خود گفت: غیر از برگزاری این دوره های آموزشی، همایش گروه همسرایان مربیان سرود کشور نیز دو روز قبل از برگزاری مراسم افتتاحیه برگزار شد که در این همایش دو روزه استاد اسماعیل تهرانی رهبر ارکستر سازهای ملی ایران به عنوان مدرس دوره حضور داشت.

فریدن در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به مراسم اختتامیه این دوره های آموزشی نیز گفت: مراسم پایانی این دوره آموزشی پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار می شود.

کد مطلب 2901052
علیرضا سعیدی

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