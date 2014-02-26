فدراسیون فوتبال پیگیر خبر تغییر تابعیت ادینهو از باشگاه مس!

اکبر ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییر تابعیت "لوسیانو ادینهو" بازیکن برزیلی تیم فوتبال مس کرمان برای حضور در تیم ملی، اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ داده و سرمربی تیم ملی با ادینهو تماس گرفته است، باید از خود کی‌روش سئوال کنید چون نه از طرف سرمربی و نه از طرف فدراسیون فوتبال نامه‌ای به باشگاه ما مبنی بر حضور این بازیکن در تیم ملی نرسیده است.

وی افزود: فکر هم نمی‌کنم که سرمربی تیم ملی شخصا با یک بازیکن برای این موضوع تماس بگیرد. من هم از طریق رسانه‌ها متوجه شدم ادینهو قصد دارد تغییر تابعیت بدهد. حتی از فدراسیون فوتبال با ما تماس گرفتند و پیگیر شدند که آیا چنین خبری صحت دارد یا خیر! مسئولان فدراسیون از ما پرسیدند ادینهو بر چه مبنایی این بحث را مطرح کرده است؟ من هم گفتم باشگاه از این ماجرا بی خبر است و این بازیکن در تعطیلات به امارات سفر کرده.

به گزارش مهر، لوسیانو ادینهو بازیکن برزیلی مس کرمان در روزهای گذشته در مصاحبه‌ با رسانه‌های داخلی و خارجی گفته است که بعد از جلسه با کارلوس کی‌روش مدارکش را برای تغییر تابعیت و حضور در تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال داده است.

مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال هم در گفتگو با مهر تغییر تابعیت این بازیکن برزیلی را رد کرده بود.