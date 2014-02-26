تیم "بعثت کرمانشاه" در مقابل "مس شهر بابک" متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه بهترین فرصت را برای رسیدن به صدر جدول گروه 2 مسابقات لیگ سه فوتبال کشور را از دست داد.

این تیم که در کرمانشاه میزبان تیم فوتبال مس شهر بابک بود در نهایت به تساوی پرگل 2-2 رضایت داد و با کسب 24 امتیاز پس از تیم فوتبال ذوب آهن نوین اصفهان در رده دوم گروه قرار گرفت.

عصر سه شنبه دیداری حساس زیبا و تماشایی و پرگل بین تیمهای بعثت کرمانشاه و مس شهر بابک کرمان برگزارشد که در نهایت دو تیم درپایان نود دقیقه با تساوی 2-2 زمین را ترک کردند.

تیم بعثت که تمام بازیهای گذشته در کرمانشاه را با پیروزی پشت سر گذاشته بود در این بازی نتوانست که رکورد خود را حفظ کند و با کسب یک امتیاز همچنان در رده دوم گروه باقی ماند.

گل های تیم بعثت را سجاد کرمی ناصر صحرایی و ایوب سیحانی به ثمر رساندند.

در دیدارهای مهم دیگر ذوب آهن با پتولاله به تساوی صفرصفر رسیدند و شهرداری همدان با دوگل بهادری شیراز را شکست داد تا تغییری در صدر جدول بوجود نیاید.

افشین حسنی مدیر عامل باشگاه بعثت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خیلی راحت می توانستیم به صدر جدول برسیم اما متاسفانه با بی دقتی بازیکنان نتوانستیم که تیم مس را شکست بدهیم.

وی ادامه داد:اگر بازیکنان قدر فرصت ها را می دانستند باید تیم مس را با چهار گل شکست می دادیم، در دقایق پایانی چند موقعیت تک به تک را از دست دادیم، اما به هر حال هنوز فرصت خیلی باقی مانده است وامیدوار هستمی در مسابقه آینده این نتیجه را جبران کنیم.

حسنی در پایان از حضور پرشور تماشگران کرمانشاهی و تشویق گرم آنها تاپایان بازی تشکر کرد و گفت: خوشبختانه اکنون تیم بعثت در نزد مردم کرمانشاه از محبوبیت بالایی برخوردار است و حضور پرشور تماشاگران نیز نشان دهنده این امر است. بدون شک حضور تیم بعثت در کورس قهرمانی به خاطر علاقه بیش ازحد مجموعه تیم به مردم و هواداران کرمانشاهی است.