به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سیاست جدید گازی پاکستان مبنی بر تعلیق ساخت خط لوله واردات گاز از ایران تا اطلاع ثانوی معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت رسما به این سیاست گازی اسلام آباد واکنش نشان داد.



علي ماجدي درباره قرارداد فروش گاز به پاكستان، با توجه به تعهداتي كه به موجب قرارداد بین دو طرف وجود دارد، طرف ايراني تاكنون بيش از 75 درصد خط لوله گازي بخش ايران را اجرايي كرده است، گفت: به طوري كه از مجموع 1227 كيلومتر خط لوله سهم ايران، 924 كيلومتر آن احداث شده و با روند موجود قادر خواهيم بود كه طبق موعد مقرر، تعهدات خود را به موقع تكميل کنیم.



معاون وزير نفت در امور بين‌الملل و بازرگاني تاكيد كرد: متاسفانه طرف پاكستاني اقدامات عملي و جدي در خصوص انجام تعهدات قراردادي صورت نداده و با توجه به نيازهاي بسيار زياد و زمان بر ساخت خط لوله در پاكستان و برآوردهاي كميته مشترک فني از ميزان بسيار كم اقدامات طرف پاكستاني، به نظر مي رسد اين كشور براي اجراي تعهدات بر جاي مانده خود، با مشكلات زيادي مواجه باشد.



این مقام مسئول با يادآوري اين كه چنانچه طرف پاكستاني بخواهد عدم انجام تعهدات را با موضوع تحريم هاي آمريكا عليه ايران پيوند بزند، موضع نسنجيده‌اي را اتخاذ كرده است، تصریح کرد: در زمان انعقاد قراداد نيز فشارهاي زيادي بر پاكستان بود و تلاش مي شد تا اين كشور را از عقد قرارداد خط لوله منصرف كنند، بنا بر اين طرف پاكستاني از ابتدا به جوانب امر و موضوع تحريم ها آگاه بود و در عين حال به آنها وقعي نگذاشت و قرارداد را در بالاترين سطح امضا كرد.



این دیپلمات وزارت نفت همچنين بر اعتبار حقوقي قراردادهاي بين‌المللي و ساز و كار حاكم بر آنها اشاره كرد و تاكيد كرد: انجام تعهدات قراردادي، موضوعي مستقل از تحريم‌هاي يك جانبه كشورهاي ثالث عليه دو طرف قرارداد است.



به گفته ماجدی، تحريم ها موضوعي ماهيتا سياسي است و در هر حال موضوعات سياسي توجيه كننده عدم التزام به تعهدات قراردادي نيست.



معاون وزیر نفت افزود: ایران تاكنون نه تنها به تعهدات قراردادي خود عمل كرده است، بلكه از برنامه زمان تعيين شده نيز جلوتر هستيم و انتظار داريم طرف پاكستاني نيز به تعهدات قراردادي خود پايبند باشد و عقب ماندگي خود را در مهلت باقيمانده جبران کند.



این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ناتواني‌هاي طرف پاكستاني در اجراي تعهدات قراردادي خود، در جلسات مشترك با مقامات اين كشور در هفته هاي اخير ، پيشنهاد شد، پاكستان مي‌تواند از طرف ثالثي در قرارداد دو طرفه كه آمادگي داشته باشد، براي اجرايي کرد پروژه استفاده كند.



در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در گفتگو با مهر به تازه‌ترین اظهارنظر گازی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان مبنی بر اینکه " واردات گاز از ایران به پاکستان فعلا روی میز دولت اسلام آباد نیست"، واکنش نشان داده بود.



وزیر نفت پیشتر در جمع خبرنگاران موضوع رسمی وزارت نفت در قبال قرارداد صادرات گاز به پاکستان را این گونه اعلام کرده است: "امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد".