سقاب اصفهانی: ۱۰ درصد کاهش مصرف، معادل نزدیک به یک میلیون بشکه نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفتوگویی با تأکید بر اهمیت و سهم رفتار مردم در مدیریت مصرف گفت: گاهی وقتی درباره مصرف انرژی صحبت میکنیم، همه بحث را به تجهیزات منتقل میکنند؛ مثلاً میگویند خودروها کیفیت مناسبی ندارند یا کولر و بخاریها استاندارد نیستند. این حرفها هم بیراه نیست و مشکلات تجهیزات واقعاً وجود دارد، اما سؤال این است که آیا ۱۰۰ درصد عدم مصرف بهینه به تجهیزات برمیگردد یا عوامل دیگری هم در آن نقش دارند؟
به گفته سقاب اصفهانی، یکی از مهمترین عوامل، رفتار است. اگر ۱۰ درصد مصرف انرژی کاهش یابد، معادل صرفهجویی حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت خواهد بود؛ و این ۱۰ درصد عمدتاً با تغییر رفتار قابل تحقق است، نه با تجهیزات جدید و هزینههای سنگین.
معاون رئیسجمهور همچنین با تاکید بر اینکه همه آحاد مردم در مصرف انرژی کشور مؤثرند و باید از خودمان شروع کنیم، تصریح کرد: در دستگاههای دولتی هم همین مسئله وجود دارد. نمیشود در گرمای تابستان، همه با لباس رسمی و کت در جلسه بنشینند و همزمان کولر با بیشترین ظرفیت کار کند. باید رفتار خودمان را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: همین مسئله در خانهها نیز وجود دارد؛ ممکن است در طول روز امکان استفاده از نور طبیعی وجود داشته باشد، اما تمام چراغها روشن باشند یا به دلیل استفاده از پردههای ضخیم، نور طبیعی وارد خانه نشود و بعد برای روشنایی همه فضا از برق استفاده کنیم.
تولید با دولت، مصرف با مردم
معاون رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در حوزه افزایش تولید انرژی گفت: اینطور نیست که رئیسجمهور بگوید من هیچ کاری نمیکنم و منتظر میمانم مردم مصرفشان را کاهش دهند. نگاه ایشان این است که سامان دادن تولید با دولت و مصرف با مردم است.
وی در ادامه افزود: دولت وظیفه دارد زیرساختها را اصلاح کند و رئیسجمهور نیز همزمان با پیگیری اصلاح مصرف، افزایش ظرفیت تولید را دنبال میکند. در حوزه تولید انرژی، اقدامات جدی در حال انجام است؛ از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا افزایش تولید انرژی، جمعآوری گازهای فلر و بازسازی بخشهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند.
سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور بهصورت مستمر موضوع افزایش تولید را پیگیری میکند. جلسات متعددی درباره جمعآوری گازهای فلر برگزار کردهاند و موضوع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز با جدیت دنبال میشود.
به گفته وی بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ نیز با جدیت در حال انجام است و رئیسجمهور بهصورت روزانه میزان پیشرفت این اقدامات را پیگیری میکند.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: در بخش تولید، وزرای نفت و نیرو میتوانند درباره قلههایی که در افزایش تولید ایجاد شده توضیح دهند، اما گفتمان رئیسجمهور این است که تولید وظیفه دولت و اصلاح مصرف نیز نیازمند مشارکت مردم است.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه اصلاح نحوه مصرف و افزایش تولید انرژی از جدیترین و اصلیترین دغدغههای رئیس جمهور است، گفت: پزشکیان با لحاظ همه جوانب به دنبال سامان دادن موضوع انرژی در کشور از حوزه افزایش تولید، تا سامان دادن مصرف و مقابله با قاچاق است و در این مسیر آماده مواجهه با همه سختیهای مسیر و ناملایمات احتمالی از سوی کسانی که منافعشان به خطر میافتد، است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگویی با معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور، با تشریح نگاه مسعود پزشکیان به مسئله ناترازی انرژی میگوید: رئیسجمهور معتقد است نظامات اداری موجود بهتنهایی پاسخگوی حل مسائل کشور نیست و مردم باید خودشان میداندار حل مسائل باشند. او با روایت بخشی از تجربه خود در دولت چهاردهم در توضیح معنای «وفاق» از نگاه رئیسجمهور میگوید این مفهوم به معنای تقسیم صندلی میان جناحهای سیاسی نیست، بلکه هرکس انگیزه، برنامه و شجاعت حل مسئله دارد باید به میدان بیاید؛ حتی اگر تصمیمهای اصلاحی در کوتاهمدت برای دولت هزینه داشته باشد. سقاب اصفهانی همچنین از الگوی رفتار شخصی رئیسجمهور در مصرف انرژی، ایستادگی او در دوران جنگ و تأکیدش بر پذیرش مسئولیت تصمیمهای مهم کشور روایت کرد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، در توضیح یکی از دغدغههای اصلی دکتر پزشکیان اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی رئیسجمهور موضوع ناترازی انرژی است. ایشان موضوع «محلهمحوری» را صرفاً یک راهکار برای ناترازی انرژی نمیدانند، بلکه آن را فرصتی بینظیر برای حل مسائل کشور تلقی میکنند.
وی در تشریح ایده محلهمحوری اظهار کرد: رئیسجمهور از نظر فکری معتقد است نظامات اداری کشور به شکل فعلی پاسخگوی رفع مسائل نیست و نمیتوان در دولت گروهی بنشینند، مسئلهشناسی کنند، راهکاری پیدا و بعد آن را به صورت عمومی اعلام کنند و انتظار داشته باشند مردم همان راهکار را اجرا نمایند.
سقاب اصفهانی همچنین ادامه داد: نگاه رئیسجمهور این است که باید مسائل را با محوریت و مشارکت خود مردم حل کنیم. در واقع، مؤلفه اصلی در نگاه ایشان «مردم» هستند و مردم باید عنصر اصلی تغییر و تحول و میداندار حل مسائل کشور باشند. وقتی قرار است مردم در قالب یک ساختار اجتماعی سازمان پیدا کنند، محله یکی از مهمترین ظرفیتهاست.
معاون رئیسجمهور با اشاره به مبانی این نگاه گفت: در اندیشه امام راحل و امام شهید نیز واگذاری کار به مردم و میدان دادن به آنها بسیار برجسته است. رئیسجمهور در موضوع ناترازی انرژی معتقد است باید با مردم گفتوگو و آنها را در حل مسئله شریک و میداندار کنیم.
پزشکیان پس از ریاستجمهوری، الگوی مصرف خود را تغییر داد
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به رفتار شخصی پزشکیان در موضوع مصرف انرژی گفت: آنچه برای من جالب است این است که رئیسجمهور این مسئله را فقط برای مردم مطرح نمیکند، بلکه در زندگی شخصی خودش هم آن را اجرا کرده است.
وی تاکید کرد: زمانی که دوربین حضور دارد، طبیعتاً شرایط رسمی است، اما در جلسات دونفره و غیررسانهای که با رئیسجمهور دارم، میبینم که برق روشن نیست، کولر روشن نیست و حتی کت خود را درآورده و با لباس راحت نشسته و درباره مسائل کشور صحبت میکند.
سقاب اصفهانی با یادآوری گفتوگویی میان خود و پزشکیان اظهار کرد: یک روز از ایشان پرسیدم رئیسجمهور شدن چه تغییری در رفتار شما ایجاد کرده است؟ ایشان گفتند قبل از ریاستجمهوری اصلاً این موارد را رعایت نمیکردم؛ در خانه چند لوستر داشتم، اما حالا همه آنها را خاموش یا از مدار خارج کردهام.
وی ادامه داد: رئیسجمهور گفت وقتی عمق مسئله و آسیبی را که مصرف بیرویه به کشور میزند و میزان تخریبی را که برای آینده ایجاد میکند، دیدم و دادهها را به دست آوردم، تصمیم گرفتم از خودم شروع کنم و عادات رفتاری گذشتهام را تغییر بدهم.
سقاب اصفهانی در ادامه افزود: نگاه رئیسجمهور این است که اگر با مردم صادقانه، شرافتمندانه و صریح صحبت کنیم و به آنها بگوییم میزان مصرف امروز چه اثری بر آینده کشور دارد، مردم هم وارد میدان میشوند.
وی گفت: اگر به مردم توضیح دهیم لوستری که بیدلیل روشن میکنیم چه میزان انرژی مصرف میکند، یا مصرف انرژی چگونه منابع کشور را کاهش میدهد و حتی منابعی که میتوانست صرف دارو و معیشت مردم شود، صرف واردات انرژی میشود، مردم مسئله را درک میکنند و در حل آن مشارکت خواهند کرد.
پزشکیان دنبال تقسیم صندلی میان جناحها نیست؛ دنبال حل مسئله است
سقاب اصفهانی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به برداشتهای مختلف از مفهوم وفاق در دولت چهاردهم گفت: برخی وفاق را اینگونه ترجمه میکنند که دو نفر از یک جناح و دو نفر از جناح دیگر در کنار هم قرار بگیرند؛ اما نگاه رئیسجمهور اصلاً این نیست.
وی ادامه داد: به نظر من حتی خود کلمه وفاق بهتنهایی تمام نیت رئیسجمهور را توضیح نمیدهد. دکتر پزشکیان میگوید من میخواهم مسئله را حل کنم؛ هر کسی برنامه دارد، انگیزه دارد، حاضر است تا نیمهشب کار کند، با دیگران گفتوگو کند، فحش بشنود، تصمیم بگیرد و از تظاهرات و فشار مقابل دفترش نترسد، باید برای حل مسئله کشور به میدان بیاید.
سقاب اصفهانی گفت: از رئیسجمهور پرسیدم اگر کاری انجام دهیم که در کوتاهمدت به خاطر آن فحش بخوریم و حتی گفته شود دیگر رأی نمیآوریم، اما ۲۰ سال بعد مردم بگویند خدا خیرتان بدهد که آن تصمیم را گرفتید و آینده ایران را نجات دادید، آیا حاضر هستید چنین تصمیمی بگیرید؟
وی افزود: پاسخ رئیسجمهور برای من روشن بود؛ ایشان معتقد است باید برای حل مسائل کشور تصمیم گرفت، حتی اگر در کوتاهمدت هزینه داشته باشد.
اجازه دهید فحش بخورم، اما مسائل کشور را حل کنم
معاون رئیسجمهور با اشاره به یکی از گفتوگوهای خود با پزشکیان اظهار کرد: به رئیسجمهور گفتم گاهی تعجب میکردم که چرا اینقدر شجاعانه تصمیم میگیرید، اما امروز دلیل آن را بهتر میفهمم.
وی ادامه داد: ایشان به من گفتند نزد رهبر شهید، قول دادهاند در پایان مسئولیتشان چند مسئله را حل کنند و حتی اگر در این مسیر همه عالم آنها را مورد انتقاد قرار دهند، باید مسائل را حل کنند.
سقاب اصفهانی افزود: سؤال من این است که آیا میتوانم مصرف انرژی را اصلاح کنم اما جلوی قاچاق میلیارد دلاری انرژی را نگیرم؟ اگر قرار باشد این کار را انجام دهیم، طبیعی است که منافع برخی افراد و گروهها به خطر بیفتد و فشار ایجاد شود.
به گفته وی مسئله این است که در چنین شرایطی رئیسجمهور باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد و پزشکیان از این مسئولیت فرار نمیکند.
پزشکیان در جنگ هم ایستاد؛ حتی وقتی احتمال حمله وجود داشت
سقاب اصفهانی با اشاره به تجربه خود از رفتار رئیسجمهور در دوران جنگ گفت: در ایام جنگ به رئیسجمهور گفتم اگر قرار باشد با هم پای لانچر برویم، آیا حاضر هستید؟ گفتند برویم. در جنگ ایشان ایستادند و کشور را ترک نکردند.
وی افزود: من در جلسات دولت شاهد بودم که حتی در شرایطی که احتمال حمله وجود داشت، اعضای دولت و رئیسجمهور در جلسات حاضر بودند و کار کشور را متوقف نکردند.
سقاب اصفهانی گفت: خاطرم هست در یکی از جلسات، آقای عراقچی با اشاره به شرایط امنیتی گفت که اطراف ما بسته شده و احتمال حمله وجود دارد، اما جلسه ادامه پیدا کرد و درباره موضوعات کشور از جمله هوش مصنوعی بحث میکردیم.
معاون رئیسجمهور افزود: رئیسجمهور میتوانست جلسات را تعطیل کند و بگوید ممکن است حمله شود، اما این اتفاق نیفتاد. اعضای جلسه نیز با وجود اینکه احتمال حمله را میدانستند، جلسه را ترک نکردند.
چرا در جنگ هیچکدام از مسئولان فرار نکردند؟ چیزی عزیزتر از جان وجود دارد!
سقاب اصفهانی همچنین با اشاره به اتهاماتی که به مسئولین کشور زده میشود، گفت: من از دوستان سیاسی خودم این سؤال را دارم؛ چرا در جنگ جلسات را ترک نکردند؟ مگر جانشان برایشان مهم نبود؟ مگر برخی خانوادههایشان خارج از کشور نبودند؟ چرا درنرفتند؟ چون برای آنها چیزی عزیزتر از جان وجود دارد.
وی افزود: در دوران جنگ، با دوستانی که اصلاحطلب یا اصولگرا بودند و در دولت مسئولیت داشتند جلسات مختلفی برگزار کردم. همه بودند. بارها در جلسات با رئیسجمهور حاضر شدند. اگر قرار بود کسی از کشور فرار کند، میتوانست مدتی کنار برود، اما چنین اتفاقی نیفتاد.
معاون رئیسجمهور در ادامه تأکید کرد: نباید برای مردم این پیام را ایجاد کنیم که مسئولان کشور در شرایط سخت کنار میکشند. دولت ایستاده و در چارچوب سیاستهای نظام، محکم کار میکند.
دولت پزشکیان فدایی رهبری است؛ تیر نباید به رهبری بخورد
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به مسئولیتپذیری رئیسجمهور در تصمیمهای مهم کشور گفت: اگر از دولت سؤال شود چرا فلان تصمیم گرفته شد، پاسخ این است که دولت باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد. رئیسجمهور نمیتواند بگوید هرچه صلاح میدانید به من ابلاغ کنید تا فقط اجرا کنم.
سقاب اصفهانی ادامه داد: رئیسجمهور برای همین مسئولیت دارد و رئیس شورایعالی امنیت ملی است تا مسئولیت تصمیمها را بپذیرد. پزشکیان در یک موضوع مهم، نظر خود را داشت، جمعبندی را به مجموعه مسئولان سپرد، به آنها اعتماد کرد و تصمیم نهایی را امضا کرد. این همان مسئولیتی است که رئیسجمهور باید بپذیرد.
معاون رئیسجمهور افزود: پیش از امضای آن تصمیم با رئیسجمهور صحبت کردم و گفتم ممکن است بابت این تصمیم فشار زیادی ایجاد شود. پاسخ ایشان این بود که اگر قرار است فحش بخوریم، باید خودمان فحش را تحمل کنیم؛ چرا باید فشار متوجه رهبری شود؟
وی تأکید کرد: من از این رویکرد رئیسجمهور تشکر میکنم؛ ایشان به مجموعهای از مسئولان کشور اعتماد کرده، اجازه تصمیمگیری داده و آنها نیز باید پاسخگوی اعتماد رئیسجمهور باشند.
پزشکیان با فشار مسیرش را عوض نمیکند
سقاب اصفهانی در گفتوگوی خود با معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، با اشاره به فشارهایی که در ماههای اخیر بر رئیسجمهور و برخی مسئولان دولت وارد شده است، گفت: طبیعی است که میان مسئولان در برخی موضوعات اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما اختلاف نظر نباید باعث شود حق و انصاف زیر پا گذاشته شود.
معاون رئیسجمهور در پایان با بیان این حقیقت که اگر کسی فکر کرده فشار باعث میشود رئیسجمهور از مسیری که برای حل مسائل کشور انتخاب کرده عقبنشینی کند، اشتباه کرده است، تأکید کرد: ما قسم خوردهایم مسائل ایران را حل کنیم؛ با وجود همه تفاوتها باید در این مسیر بایستیم.
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