آگاهی جامعه نسبت به شغل وکالت پایین است/ رضایت کانون وکلا برای نظارت قوه قضائیه

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افراد بعد از ورود مشکلات به وکیل مراجعه می کنند متاسفانه در آن زمان نیز کار زیادی از وکلا برای موکلین خود ساخته نیست و در این عدم آگاهی هم رسانه ها و هم مسئولین مقصر هستند چرا که هیچ قدمی برای آگاه سازی مردم نسبت به نقش وکیل در جامعه برنداشته اند.

وی با بیان این که به طور عموم در جوامع توسعه یافته قبل از انعقاد یک قرارداد و یا انجام یک عمل حقوقی افراد از وکیل مشاوره می گیرند اما در کشور و استان ما شهروندان در این زمینه آگاه نیستند و اراده جدی ای هم در این زمینه در جهت آگاه سازی آنان مشاهده نمی شود.

سلیمانی در ادامه با بیان نقش وکیل در جامعه بیان کرد: وکیل در جامعه نقش دفاع از افراد جامعه را دارد و به عبارتی با جزء جزء افراد جامعه سرو کار دارد و از حقوق و منافع این جزء جزء جامعه دفاع می کند.

وی تصریح کرد: بخش دوم نقش وکیل، در دفاع از حقوق جامعه است، وکیل همان قدر که در قبال موکل خود مسئول است در قبال جامعه هم مسئولیت دارد و حق دارد در قبال قوانینی که در جامعه تصویب می شود و حقی را از افراد جامعه تضییع می کند اظهار نظر کند و قوانینی که در حال تصویب هستند و یا در آینده قرار است تصویب شوند.

رییس کانون وکلای گلستان در ادامه با بیان این که وکالت شغل آزادی است گفت: به همین خاطر انتقاد از آن برای هیچ کس هزینه ای به دنبال ندارد و بر اساس همین اصل که انتقاد و حتی تخریب از شغل وکالت هیچ هزینه ای برای کسی ندارد برخی رسانه ها حتی الامکان از هیچ تخریبی برای این شغل فروگذار نکرده اند، این به این معنا نیست که وکلای جامعه ما از هیچ عیبی مبرا نیستند اما انصاف نیز آن چیزی نیست که برخی رسانه ها در حال حاضر مشغول به انتقادات مخرب درباره وکلا هستند!

وی با اشاره به این که این تبلیغات سوء بر دید جامعه به وکلا تاثیر می گذارد گفت: شغل وکالت شغل درگیرانه ای است و در هر دعوایی ممکن است یکی ازطرفین از وکیل خود یا از طرف مقابل خود ناراضی باشد.

سلیمانی از مهم ترین چالش های حال حاضر شغل وکالت را تدوین یک قانون جامع درباره شغل وکالت عنوان کرد: در این زمینه فعالیت خوبی صورت نگرفته است.

وی قدیمی بودن قوانین حاکم بر شغل وکالت را از چالش های دیگر این شغل نام برد و گفت: قوانین مربوط به وکالت در کشور مربوط به 60 سال قبل است.



فعالیت 500 وکیل در گلستان/زیاد بودن تعداد وکلا دردی از جامعه دوا نمی کند

سلیمانی با بیان این که حدود 500 وکیل در استان فعال هستند گفت: زیاد بودن تعداد وکلا در جامعه دردی را دوا نمی کند بلکه مشکلاتی را هم اضافه می کند و به نظرم تعداد وکلا در حال حاضر در استان مناسب است.

وی ادامه داد: در همه جای جهان کانون وکلا مستقل از قوه قضاییه هستند چون اگر قرار باشد وکیل تحت دخالت قوه قضاییه باشد فلسفه وجودی وکالت از بین خواهد رفت. قانون وکلا در تقابل با قوه قضاییه نیست اما تحت دخالت قوه قضاییه اگر باشد وجود یا عدم وجود آن تفاوتی ندارد.

کانون وکلا با نظارت قوه قضاییه موافق است/ دخالت هر نهادی در کانون وکلا حقوق افراد جامعه را تضییع می کند

رییس کانون وکلای استان گفت: ما با نظارت قوه قضاییه موافق هستیم اما با دخالت هیچ مقام مسئولی در سیستم وکالت موافق نیستیم، علت اصلی آن هم این است که در صورت دخالت هر نهاد و یا قوه ای به طور قطع و یقین حقوق افراد آن جامعه تحت الشعاع آن دخالت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که اگر وکیل هنگام دفاع از افراد ملاحظاتی داشته باشد آن ملاحظه بر احقاق حق موکل تاثیر منفی می گذارد، تصریح کرد: کانون وکلا قدیمی ترین سازمان مردم نهاد کشور است و از 60 سال قبل با مجاهدت وکلا از سیستم دادگستری و نهادهای دولتی مستقل شده است. البته در حال حاضر در مواردی این استقلال نیست اما هنوز هم می توان گفت که کانون وکلای کشور مستقل است.

سلیمانی در ادامه اضافه کرد: اخیرا شنیده شده است که مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری به برخی انتقادات در خصوص دخالت برخی نهاد ها در کانون وکلا توجه کرده است و در صدد است که نقش وکیل را در تحقیقات مقدماتی تقویت کند، که اقدامی قابل تحسین است و منافع آن به مردم بر می گردد.

رییس کانون وکلای استان ادامه داد: انتظار ما این است که قوه قضاییه و مجلس به تجربیات 60 ساله کانون وکلا توجه داشته باشند و اگر در قانون جدید خدشه ای به استقلال کانون وکلا وارد آید هیچ منفعتی از لحاظ داخلی و بین المللی برای کشور حاصل نمی شود.

وی بیان کرد: وصف استقلال وصف جوهره شغل وکالت است و اگر ما این وصف جوهری را از شغل وکالت بگیریم منافع این شغل را از شهروندان گرفته ایم. در اصل 35 قانون اساسی عنوان شده است که همه مردم حق دارند وکیل داشته باشند و منظور از وکیل همان وکیل مستقل است.