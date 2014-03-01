پرتقال شمالی و سیب اصفهانی برسفره عید باغدار بویراحمدی/ خیری که به خانه روا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، قصه باغداران کهگیلویه و بویراحمد سر دراز دارد و رنجی که از کمبود زیرساختها می برند و زیانی که از این بابت می پردازند خود حکایتی است که همچنان باقی است.

سالانه میوه های مختلفی در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود اما به دلیل نبود صنایع تبدیلی و سردخانه برای نگهداری، این میوه ها از استان خارج می شوند تا حالا و با نزدیک شدن سال جدید، مسئولان میوه شب عید را از دیگر استانها تامین کنند.

وجود دو نوع شرایط آب و هوایی گرم و سرد در این استان کوچک که یک درصد مساحت کشور را در بر می گیرد و از طرفی یکی از پربارشترین و پرآبترین استانهای کشور است، بستری مناسب برای توسعه باغات ایجاد کرده است.

محصولات باغی استان شامل 25 نوع میوه همچون سیب، گردو، انواع مرکبات، هسته دارها و انار است که در 43 هزار هکتار از اراضی استان تولید می شوند و تا سطح 110 هزار هکتار باغ دیم و آبی می تواند افزایش یابد.

این استان در زمینه تولید سیب رتبه پنجم، در تولید انگور رتبه سوم، در تولید گردو رتبه ششم و در مرکبات رتبه هفتم را در کشور در اختیار دارد.

خروج 80درصد سیب تولیدی استان به خارج از استان

به گفته معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشارزی کهگیلویه وبویراحمد، نبود سردخانه و صنایع تبدیلی موجب خروج سالانه بیش از 80درصد سیب تولیدی این استان به استان های همجوار می شود.

هوشنگ علی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: میزان تولید سالانه سیب در کهگیلویه وبویراحمد بالغ بر 80 هزار تن است که کمتر از 20درصد آن در داخل استان مصرف می شود

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وی بیان می کند: این در حالی است که این استان نیاز شدیدی به سیب درختی به ویژه در شب عید دارد اما فروشندگان میوه و تره بار در استان مجبور هستند سیب تولیدی خود را با چند برابر قیمت و با بسته بندی ها و مارک تولیدی آن استان خریداری کرده و به دست مصرف کنندگان برسانند.

علی یاری تصریح می کند: نبود سردخانه و صنایع تبدیلی، سایر محصولات زراعی و کشاورزی در استان را نیز با رکود مواجه کرده است.

وی میزان تولید سالانه سایر محصولات باغی شامل مرکبات، هلو و شلیل، زردآلو، انگور، انار و زیتون را نیز به ترتیب 35 هزار، هشت هزارو 845، 850، 35 هزارو 643، 528 و 300 تن عنوان می کند و می گوید: میزان تولید سالانه محصولات باغی استان بالغ بر 190هزار و 290 تن است.

تامین 1200تن میوه شب عید از سایر استانها

عید به رغم وجود این ظرفیتها، در نبود سردخانه کافی و صنایع تبدیلی، در فصل برداشت میوه بخش زیادی از میوه تولیدی استان از استان خارج می شود تا حالا و با نزدیک شدن به عید نوروز، مسئولان مجبور شوند میوه شب عید استان را از دیگر استانها تامین کنند.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، یک هزار و 200 تن سیب و پرتقال برای شب عید خریداری شده است.

داریوش دیودیده به خبرنگار مهر می گوید: این میزان شامل 600تن سیب و 600 تن پرتقال است که پرتقال از شمال کشور و سیب از استان اصفهان خریداری شده است.

وی می افزاید: این میزان میوه وارد استان شده و در سردخانه تعاون روستایی استان نگهداری و سپس بر اساس سرانه جمعیتی توزیع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا این میوه ها که در استان هم تولید می شوند از خارج از استان تامین شده است، می گوید: وظیفه صنعت، معدن و تجارت تامین نیازهای بازار و تنظیم آن در مواقع لازم است.

دیودیده می افزاید: طبق بررسی هایی که در استان انجام دادیم این میزان میوه در هیچ نقطه ای از استان یافت نشد.

وی در خصوص هزینه خرید این محصولات می گوید: بر اساس تفاهم نامه، هرکیلوسیب به قیمت دو هزار و 900 تا سه هزار تومان و پرتقال هم کیلویی یک هزار و 750 تومان توسط مباشر خریداری شده است.

زیرساختهای ذخیره میوه در کهگیلویه و بویراحمد فراهم نیست

به نظر می رسد نزدیک به سه میلیارد تومان برای خرید این محصولات هزینه شده است که اگر این اعتبار برای خرید میوه در استان هزینه می شد مرهمی بر زخمهای کهنه باغداران استان بود که هر ساله و در فصل برداشت میوه مجبورند محصولات خود را به کمترین قیمت به دلالان بفروشند.

اما مدیرکل جهادکشاورزی استان در پاسخ به خبرنگار مهر که چرا شاهد این معضل هستیم، می گوید: متاسفانه بسیاری از زیرساختها در این خصوص در استان مهیا نیست.

جعفرگوهرگانی می افزاید: اگر دستگاههای متولی از گذشته برنامه ریزی و امکانات را فراهم می کردند، می شد که در فصل برداشت این محصولات را خریداری کرد تا هم دست دلالان قطع شود و هم لازم نباشد میوه شب عید از دیگر استانها تامین شود.

وی میزان تولیدات محصولات باغی را به طور متوسط 200هزار تن عنوان می کند و می افزاید: اگر50درصد این میزان مازاد باشد و در جایی ذخیره شود، بازار به خوبی تنظیم خواهد شد.

باغداران استان متضرر می شوند

گوهرگانی تصریح می کند: با امکانات ناچیز موجود، تنها می توان 10 تا 15 درصد محصولات مازاد در استان را ذخیره کرد.

مدیرکل جهادکشاورزی استان با بیان اینکه ما بیشتر نگران باغداران هستیم، ادامه می دهد: باغدار برای اینکه میوه روی دستش نماند مجبور است آن را به بهای اندک به دلالان بفروشد.

وی می افزاید: در صورت آماده بودن زیرساختها، میزان تولید سیب و پرتقال در استان به اندازه نیاز استان در طول سال است.

گوهرگانی می گوید: با این حال خرید سیب و پرتقال از استانهای دیگر به تولیدکنندگان استان ضربه می زند.

نسخه های دولتها، دردها را درمان نکرد

اما کمبود سردخانه و صنایع تبدیلی سالهاست که صنعت باغداری را با مشکل مواجه کرده و نسخه های مسئولین هنوز تاثیری نداشته است.

رئیس سازمان تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص می گوید: متاسفانه به پیشنهادات این سازمان در هر چهار سفر هیئت دولت گذشته به این استان بی‌توجهی شد.

جهان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: در یکی از پیشنهادات ما در نظر گرفتن ردیف استانی برای ورود این سازمان به مسائل عمرانی مطرح شد که اگر به آن توجه می‌شد، بسیاری از مشکلات این بخش کاهش پیدا می‌کرد.

وی بیان می کند: سردخانه یکی از نیازهای مبرم این استان است که علت برخی گرانی‌ها نیز به این کمبود بر می‌گردد.

زیان مصرف کنندگان از دور تسلسل و دایره پر واسطه بازار میوه

به گزارش خبرنگار مهر، این تنها باغدران نیستند که در نبود سردخانه، صنایع تبدیلی و بازار میوه و تره بار ضرر می کنند بلکه مصرف کنندگان هم از این زیان بی نصیب نیستند.

به دلیل نبود مکان مناسب برای نگهداری میوه، محصولات استان با قیمت پایین به استانهای همجوار صادر می شود و تنها دو ماه بعد همان محصول با قیمتی چند برابر از میادین میوه این استانها خریداری شده و در بازار کهگیلویه و بویراحمد به فروش می رسد.

این دور تسلسل سالهاست که ادامه دارد و در این دایره پر از واسطه، باغداران و مصرف کنندگان این استان قربانی کمبود زیرساختها می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، تجارت و کشاورزی یاسوج به خبرنگار مهر می گوید: باید تشکل های کشاورزی در این استان تشکیل و توانمند شوند.

جبار کیانی می افزاید: باید این تعاونی ها و تشکل ها از لحاظ اقتصادی توانمند شوند تا خودشان بتوانند این محصولات را به موقع خریداری کرده، بسته بندی و نگهداری کنند.

وی تاکید می کند: همچنین دولت باید آماری از میزان محصولات تولیدی در استان داشته باشد و براساس آن سردخانه ایجاد کرده و برای خرید محصولات، از منابع بانکی کمک گرفته شود.

نبود فرهنگ تعاون در بین باغداران

کیانی می افزاید: با این کار هم می توان محصولات را برای شب عید و تنظیم بازار ذخیره سازی کرد و هم به بهترین شکل به سایر استانها صادر نمود.

وی عدم وجود فرهنگ تعاون و کار جمعی در بین باغداران را یکی از مشکلات کنونی در تحقق این موضوع عنوان می کند و می گوید: برای محصولات باغی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تشکیل داده ایم اما متاسفانه میل و رغبت برای این کار کم است.

رئیس اتاق بازرگانی، تجارت و کشاورزی یاسوج تصریح می کند: باید به فرهنگ کار جمعی، خرید، تولید و صادرات بها بدهیم و این نیازمند بسیج دولت و بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال همچون سالهای گذشته خیری که به خانه روا بود نصیب باغداران استانهای دیگر شد اما تا شب عید سال آینده یک سال فرصت است و مسئولان از هم اکنون می توانند به فکر رفع این معضل و دادن عیدی به باغداران استان باشند.

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گزارش: شریف اسلامی