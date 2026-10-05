به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیانی که اسامی آنان به‌ عنوان معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره (کدرشته‌محل ۲۸۲۹ «مهندسی حرفه‌ای معماری») و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (کدرشته‌محل ۲۶۴۵ دوره نوبت دوم «مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری») در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اعلام شده است، باید براساس برنامه زمانی اعلام شده با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در تاریخ و ساعت تعیین شده به مؤسسات مذکور مراجعه کنند.

دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره

الف- زمان و مکان مصاحبه:

زمان: برادران و خواهران از ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴ مهر تا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵

مکان: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، خیابان شهید فلاح‌پور پلاک ۲۹- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره

ب- مدارک لازم: همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی، اصل دانشنامه و یا گواهی موقت دوره کاردانی به همراه ریزنمرات دوره کاردانی ضروری است.

آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

الف- زمان و مکان انجام مصاحبه

زمان: برادران و خواهران: از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ساعت ۱۵ روزهای: چهارشنبه ۱۵ مهر تا پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵

مکان: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت- آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

ب- مدارک لازم: ۱- سه سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه، ۲ – سه سری تصویر از پشت و روی کارت ملی، ۳ – سه سری تصویر گواهینامه مدرک تحصیلی کاردانی و یا مدرک دال بر فارغ‌التحصیلی در مقطع کاردانی، ۴ – سه قطعه عکس، ۵- درصورت عضویت در بسیج و یا داشتن کارت پایان خدمت، تصویر مدارک لازم ارائه شود.

اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.